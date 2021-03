Colpo di scena prima dell’avvio dell’edizione 2021 del reality L’Isola dei Famosi: nel cast di naufraghi scelti per l’avventura in Honduras mancherà l’ex Miss Italia Carolina Stramare, costretta al ritiro prima della partenza. il motivo è stato svelato con un annuncio in lacrime da parte della stessa

Carolina Stramare rinuncia all’Isola dei Famosi 2021

Avvio “claudicante” per L’Isola dei Famosi 2021, che si appresta a partire nel segno delle polemiche (su tutte quella esplosa intorno alla partecipazione di Daniela Martani) e del ritiro improvviso di una concorrente.

Poche ore fa, infatti, l’ex Miss Italia Carolina Stramare ha annunciato al pubblico di avere dei problemi che l’hanno costretta a una scelta difficile, ma necessaria.

Vedrà quindi sfumare l’avventura in Honduras a causa di una situazione che sarebbe maturata negli ultimi giorni e che le impedisce di iniziare il reality.

Il messaggio dell’ex Miss Italia Carolina Stramare

La modella non sarà nel cast di naufraghi, come invece ufficializzato poco tempo fa, e il suo annuncio in lacrime ha colpito i fan: “Nelle ultime ore – ha spiegato in una delle sue Instagram Stories – si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo.

Credo che la scelta migliore sia non partire, rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni“.

Nel congedarsi, a conclusione del breve video la Stramare ha ringraziato il suo pubblico per la comprensione, non nascondendo un velo di sconforto e preoccupazione per quanto sta vivendo. Nessuna precisazione in merito ai problemi subentrati a impedirle di partire per l’Honduras, proprio a ridosso dell’esordio del programma pronto al via fissato per il 15 marzo prossimo.

Doccia gelata nella trasmissione che vedrà Ilary Blasi alla conduzione.

La defezione registrata poche ore fa si innesta in un bacino di “scosse” che, da qualche giorno, stanno inondando i gossip intorno al programma. A partire dalla presenza di Daniela Martani nello show, e già impegnata in una battaglia di battute al veleno (fin dal 2019) con Selvaggia Lucarelli.

