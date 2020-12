La regina della televisione in uno dei programmi di punta, ormai da anni, del palinsesto Mediaset. Maria De Filippi è ospite questa sera al Grande Fratello Vip attraverso un collegamento con gli inquilini della Casa. Speciale il dialogo avuto a tu per tu con Tommaso Zorzi, al quale ha rivolto un incoraggiamento: “Fidati di te stesso“.

GF Vip, colpo grosso: arriva Maria De Filippi

Continuano a gran furore le ospitate di personaggi illustri al Grande Fratello Vip. La scorsa puntata Alfonso Signorini ha invitato Arisa e Alberto Urso, che si sono improvvisati in canti natalizi assieme ai concorrenti.

Questa sera, però, il conduttore ha fatto all-in, convincendo nientemeno che Maria De Filippi ad intervenire nel programma a diretta in corso.

L’annuncio dell’approdo di Queen Mary al GF Vip è arrivato nel pomeriggio attraverso i canali social del reality. La conduttrice non sarà ospite in carne ed ossa ma si video-collegherà per un messaggio ad Alfonso Signorini e ai concorrenti.

La regina della tv, poco avvezza a presenziare nei programmi televisivi di cui non è conduttrice, questa volta ha accettato di buon grado l’invito del collega Alfonso Signorini.

D’altronde lo aveva già fatto raccontandosi a Verissimo, in collegamento con Silvia Toffanin, manifestando così il desiderio di voler abbattere il muro della riservatezza dietro il quale si è da sempre barricata.

Maria De Filippi: un giudizio su Tommaso Zorzi

Aperto il collegamento con Maria De Filippi, Alfonso Signorini le chiede una sua impressione sull’edizione in corso: “Grazie mille dell’invito Alfonso. A me appassionano sempre le storie umane e quello che avete pian piano sviluppato. Poi in questo periodo i rapporti fra di loro si sono vissuti ancor di più“.

La conduttrice, in particolare, spende qualche parola per Tommaso Zorzi: “Secondo me lui all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante, poi ho iniziato a guardarne altri aspetti. Spesso quando ti collegavi, vedevo i suoi occhi e mi sembrava a volta impaurito. Ha iniziato a farmi piacere vedere le sue reazioni e a farmi tenerezza“. E proprio con il ragazzo la regina della televisione decide di parlare.

L’incontro a distanza con Tommaso

Alfonso Signorini convoca Tommaso Zorzi in Mistery Room, dove trova video-collegata l’inaspettata ospite.

“Sono molto contenta di conoscerti“, spiega la conduttrice. L’influencer non realizza subito di quanto sta accadendo, non si capacita di parlare con una delle regine della televisione. Il ragazzo rivelò che per lei avrebbe anche fatto le fotocopie: detto fatto. In Mistery, nascosta sotto un telo, c’è una fotocopiatrice. Zorzi scrive su un foglio una dedica alla conduttrice e ne produce una fotocopia, con le mani tremanti per l’emozione.

Successivamente la De Filippi gli spiega l’impressione che ha di lui: “Ti dico la verità, all’inizio quando guardavo il GF non mi eri simpaticissimo, poi ho iniziato a guardarti con un occhio diverso, più aperto.

All’inizio fai sempre l’arrogante, poi avevi l’occhio quasi impaurito. Lì ho iniziato a dire ‘Era una corazza la sua, in realtà’. E guardandoti sempre più ho iniziato ad apprezzarti. Sono convinta che c’è una parte che ancora nessuno ha visto di te, che spesso mascheri per paura. Però sono anche convinta che questa tua fragilità è una bella cosa. Oggi mi sono fatta mandare la tua scheda e ho letto molto della tua vita, come il tuo motto ‘Sei la persona che il tuo cane pensa che sei’. Poi ho scoperto che fai una vita regolarissima, a dispetto di tutto“.

“Non mollare, fidati di te stesso“

Il dialogo a distanza tocca poi un argomento piuttosto delicato, quello legato al difficile rapporto tra Zorzi e il padre. Più volte il ragazzo ha raccontato nella Casa di avere un rapporto complicato con la figura paterna, fatto di silenzi e distanza. E lo spiega anche alla conduttrice: “Io penso di non essere stato un bravo figlio e credo che per avere un bravo genitore uno deve essere un bravo figlio. Quando due strade si separano e non c’è l’interesse l’uno per l’altro, la fiducia un po’ si perde“.

Maria De Filippi ha la sua idea a riguardo: “Io non lo so questo, ma escludo questo. Ci sono rapporti che vanno oltre e sicuramente questo rapporto con lui va oltre. Ma è impossibile che tu non sia stato un bravo figlio, forse a volte sei troppo critico con te stesso“.

Il dialogo si chiude con un messaggio della conduttrice che infonde nel ragazzo forza e coraggio: “Non mollare, fidati di te stesso e fai vedere quel lato del tuo carattere che nascondi“.

Il messaggio ai Vipponi

Successivamente la conduttrice si collega con i concorrenti in Casa, che rimangono stupiti nel vederla davanti ai propri occhi.

Queen Mary spende parole speciali per loro attraverso un messaggio: “Sono molto contenta di essere qua, vi auguro tante buone feste, un buon fine anno, divertitevi. Spero che stiate bene, ho visto che avete fatto un pranzo di Natale strepitoso“.

“Siamo molto emozionati nel vederti, Maria“, il commento di Stefania Orlando, portavoce di un pensiero comune.

