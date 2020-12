C’è grande attesa per la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre. Non sarà l’ultima, certo, di questo 2020: i fan del programma infatti potranno festeggiare il 31 dicembre il nuovo anno insieme ai coinquilini della Casa, in diretta eccezionalmente di giovedì. Questa sera però un’altra sorpresa attende i fan: Maria De Filippi.

Maria De Filippi e il Gf vip

Strano a dirsi, ma sembra che questa sera Maria De Filippi farà qualcosa di nuovo. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la conduttrice Mediaset più amata dal pubblico sarà ospiti del reality più longevo della televisione italiana.

Tra i “vipponi” di Alfonso Signorini si inserirà, quindi, anche Queen Mary. C’è già un po’ di lei in questo Gf vip, del resto. I fan dei suoi programmi, infatti, conoscono alcuni vip della Casa alla perfezione proprio perché a portarli in televisione è stata lei: si parla naturalmente di Andrea Zelletta, Sonia Lorenzini e Pierpaolo Pretelli.

L’ospitata al Gf di Alfonso Signorini

Per i fan che conoscono bene Maria De Filippi è quasi strana la sua partecipazione a programmi tv che non siano i suoi.

Le concessioni sono rare e molto spesso solo perché chi la ospita non è solo un collega ma anche un amico. Quindi quella di questa sera sarebbe una novità per la conduttrice Mediaset che avrebbe deciso di prestarsi per una telefonata agli inquilini vip della Casa. Non si sa niente di più sul suo intervento, ma conoscendo la De Filippi sarà certamente un discorso generale per tutti i vip della Casa e forse qualcosa di dedicato a quelli che lei conosce meglio.

A rischio eliminazione

Intanto questa sera la Casa del Gf dovrebbe dire addio anche a un altro dei suoi concorrenti, giusto prima dei festeggiamenti di Capodanno.

In nomination, al solito, c’è Maria Teresa Ruta, sopravvissuta a un numero di eliminazioni tale, che ormai nessuno pensa possa veramente essere eliminata. Il pubblico l’apprezza per il sorriso costante, ma anche per le sue fragilità e soprattutto perché spesso è la più bistrattata della Casa. Con lei al televoto anche 3 “neo” entrati: Samantha De Grenet, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. Se Urtis sembra aver conquistato il cuore di molti spettatori, non si può dire lo stesso delle altre due inquiline e durissima sembra la salita per Samantha De Grenet che potrebbe essere il nome più papabile per una futura uscita.

