Il Natale è alle porte e le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano. Nella puntata di questa sera, infatti, sono ospiti speciali due apprezzati cantanti: Alberto Urso e Arisa. I due artisti sono pronti ad allietare il pubblico del reality e gli inquilini nella Casa esibendosi sulle note dei classici natalizi.

Ospiti speciali in una serata speciale

La doppia notizia è arrivata nel pomeriggio attraverso i canali ufficiali del Grande Fratello Vip. Attraverso due post, infatti, è stato annunciato che Alberto Urso e Arisa sono super ospiti della puntata di questa sera.

La scelta è ricaduta su due dei cantanti più apprezzati: Alberto Urso è uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Arisa di quella scuola ne è una delle attuali insegnanti di canto.

La produzione ha pensato ad una serata speciale in occasione dell’ultimo appuntamento prima del Natale. Venerdì, infatti, Alfonso Signorini e i ‘Vipponi’ concederanno una pausa per sé e per il proprio pubblico, non andando in onda. Per congedarsi al meglio dagli affezionati telespettatori e augurarsi buon Natale, è stata organizzata una serata ricca di festa e musica.

Arisa e Alberto Urso: esibizioni in passerella

La prima a fare il suo ingresso è Arisa, che ha fatto una sorpresa speciale all’amico Cristiano Malgioglio. Successivamente, nella passerella fuori dalla Casa, viene raggiunta dai concorrenti che cantano insieme a lei alcuni brani del repertorio natalizio.

Ma c’è un’altra guest star ad allietare i concorrenti e il pubblico da casa nella puntata di questa sera. Oltre ad Arisa, infatti, la produzione ha voluto anche Alberto Urso, il tenorino che ha acquisito popolarità nel programma di Maria De Filippi Amici.

Anche lui si esibisce sulle note di un emozionante medley a tema natalizio, fra cui la popolarissima Santa Claus is Coming to Town. Sul mini-palchetto allestito in passerella per l’occasione arriva anche Arisa: i due improvvisano un duetto di fronte ai Vipponi, che rimangono entusiasti della sorpresa a tema musicale.

I due artisti, successivamente si congedano e augurano buon Natale ai concorrenti, che rientrano nella Casa.

