Lieto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato eliminato al televoto la scorsa puntata, Cristiano Malgioglio torna nella Casa e, in Cucurio, trova una bellissima sorpresa: la grande amica Arisa. Il loro incontro viaggia sul filo dell’emozione e al paroliere esplode il cuore di gioia: “Sai quanto ti amo“.

Cristiano Malgioglio torna nella Casa

Cristiano Malgioglio è pronto a varcare nuovamente la Porta Rossa. A fine novembre entrò al Grande Fratello Vip come nuovo concorrente: questa volta, però, sarà guest star della puntata di stasera. Eliminato al televoto, ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia venerdì, ma questa volta il suo atteso ritorno è tutto una sorpresa.

A gran voce i concorrenti, una volta appreso l’esito del verdetto, avevano implorato Alfonso Signorini e la redazione di farlo rimanere nella Casa almeno per le feste. Il periodo natalizio, da quando la madre è venuta a mancare, è sempre difficile per il popolare paroliere, come ha anche spiegato fra le lacrime in una delle precedenti puntate. E, soprattutto, ha ammesso di non aver più mangiato una fetta di panettone da quando la madre non c’è più.

A meno che, a mangiarlo assieme a lui, non sia la grande amica Arisa.

L’incontro con Arisa

Il paroliere rientra in Casa e, nel Cucurio riceve una bellissima sorpresa da parte proprio di Arisa. La cantante è stata invitata dalla produzione per preparare a Cristiano questo tanto desiderato regalo di Natale.

L’incontro è davvero emozionante, così come toccano nel profondo le parole che Malgioglio le rivolge: “Che meraviglia vederti. Sono felicissimo di questo regalo. Tu sei bellissima, sai quanto ti amo, sono contento che Alfonso e il Grande Fratello mi abbiano fatto questo regalo.

Ho un’ammirazione per te enorme. Ho sempre detto che tu hai la voce più bella in assoluto, se tu fossi nata in Francia saresti la nuova Edith Piaf. Ti adoro molto. Quest’anno mi è venuta una tristezza fortissima, poi subito dopo le feste mi ricarico“.

Anche Arisa è davvero felicissima di ritrovarlo: “Io sono contenta tesoro che tu mi abbia desiderata, sono venuta a portarti il panettone. Sarebbe meglio mangiarlo insieme, ma in questo momento tu sei a Roma e io sono a Milano.

Sono felicissima, è sempre una gioia vederti in tv, quindi torna presto“.

Il panettone assieme ai Vipponi

Successivamente il paroliere si ritrova davanti alla vetrata che porta dentro la Casa e, di fronte a lui, rivede tutti i concorrenti. Momento simbolico di questa sua sorpresa è aver mangiato una fetta di panettone assieme ai Vipponi, quel panettone che non ha mai più assaporato da quando la madre è mancata. Il momento conviviale assieme ai ragazzi lo porta alla commozione.

