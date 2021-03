Amore, moda, cinema, un viaggio nella vita di Erminia Ferrari, moglie dell’attore Nino Manfredi, nata a Taormina il 4 novembre 1931. A differenza del marito, Erminia è stata lontana dai riflettori, ma al centro del cuore di Nino.

Erminia Ferrari e Nino Manfredi, una lunga storia d’amore

Modella, costumista, scenografa, questo il curriculum vitae di Erminia Ferrari, il grande amore di Nino Manfredi. Erminia Ferrari e Nino Manfredi si sono sposati il 14 luglio 1955 e la loro storia d’amore è durata finché morte non li ha separati, precisamente il 4 giugno 2004, quando l’attore romano è venuto a mancare.

Erminia Ferrari e Nino Manfredi hanno avuto 3 figli nel corso dei loro quasi 50 anni di matrimonio, eppure la scintilla non è scattata al primo appuntamento, che è stato raccontato venne combinato da amici in comune dello stilista Roberto Capucci, per il quale Erminia lavorava.



Scintilla o meno, Erminia e Nino decidono di iniziare a frequentarsi: “E una sera lui mi abbraccia dicendomi… sposiamoci subito! – ha raccontato Erminia al Corriere della Sera – Io gli rispondo: aspetta“. Erminia decide di accettare la proposta ed ecco che nel luglio 1955 le campane della Chiesa di San Giovanni a Porta Latina suonano a festa.

Il centenario di Nino Manfredi

A conservare un bel ricordo di Nino Manfredi non è solo la moglie, ma anche il suo pubblico. Infatti, in occasione del centenario della nascita, sabato 20 marzo Canale 5 trasmette in seconda serata uno speciale TG5 dedicato a tutti i volti dell’attore. In contemporanea, su Rai 1 va in onda lo sceneggiato In Arte Nino. Altro appuntamento, lunedì 22 marzo, il giorno esatto della nascita di Nino Manfredi, su Sky Arte verrà trasmesso “Uno, nessuno e cento Nino“. A partire dalle 21.15 il documentario racconterà testimonianze e aneddoti sulla vita di Nino Manfredi.





Infine, anche sulla piattaforma streaming CHILI sarà possibile apprezzare le performance dell’attore grazie alla raccolta “A ciascuno il suo cinema: Nino Manfredi“.

