In studio a Domenica In, nella puntata di oggi, è ospite la giovanissima attrice Matilda De Angelis, co-conduttrice al fianco di Amadeus nella prima serata di Sanremo 2021. L’intervista però prende una piega inaspettata e degenera, con l’attrice che scoppia a ridere imbarazzatissima per una battuta “intima” di Mara Venier.

Matilda De Angelis, astro nascente del cinema

È sicuramente un periodo d’oro per Matilda De Angelis, uno dei più promettenti volti della televisione e del cinema italiano. La sua carriera è iniziata da pochi anni ma ha già raggiunto picchi inimmaginabili, considerando soprattutto la sua giovane età: 25 anni.

A inizio marzo è stata una delle protagoniste della 71° edizione del Festival di Sanremo, calcando il prestigioso palco dell’Ariston nel corso della prima serata in veste di co-conduttrice di Amadeus. In quell’occasione si è distinta per una spiccata personalità, prendendosi la scena con simpatia, talento ed eleganza ed entrando di diritto nel cuore dei telespettatori.

Ma per la giovanissima stella del cinema gli impegni non finiscono qui. Martedì sera, su Rai1, prende infatti il via la nuova serie tv Leonardo, dedicata al grande genio dell’arte, e lei interpreterà la sua musa ispiratrice Caterina da Cremona.

Ospite a Domenica In, l’attrice si racconta a Mara Venier.

“Segno zodiacale ovviamente…“: imbarazzo in studio

La giovane attrice, in studio a Domenica In, ricorda l’esordio nel mondo del cinema con la pellicola del 2016 Veloce come il vento. “Ricordo il terrore – rivela la De Angelis rivivendo le preoccupazioni e l’agitazione per questo inizio – ricordo quanto mai madre abbia dovuto rincorrermi per casa per convincermi a fare quella cosa“.

Tratteggiando una breve descrizione di se stessa, però, Matilda viene interrotta da una precisazione di Mara Venier che è degenerata nell’imbarazzo generale.

L’attrice si racconta: “Non nasco come la più convinta dell’universo, sono molto critica con me stessa, e sono anche Vergine quindi cerco sempre di avere le cose sotto controllo“. Mara Venier però interrompe subito per precisare che la parola “Vergine” è relativa al segno zodiacale della sua ospite, e non a secondi riferimenti: “Segno zodiacale ovviamente…“. La frittata però è fatta, perché la De Angelis scoppia in una risata di imbarazzo rivolgendosi alla conduttrice: “Che stupida che sei, perché fai così?“.

Il clima cerca di farsi più serio quando la Venier, cercando di mettere una pezza alla sua battuta, domanda alla ragazza: “Sei fidanzata amore della zia?

“. Alla risposta affermativa, la conduttrice saluta il fidanzato dell’attrice: “Salutiamo allora, ciao!“.

Approfondisci

Matilda De Angelis, chi è la co-conduttrice del Festival Sanremo