Amedeo Barbato ha partecipato a Uomini e Donne, noto programma condotto da Maria De Filippi e si è fatto conoscere dal pubblico come “tronista”. Dopo la sua esperienza nel programma di Mediaset, la sua vita è continuata lontana dai riflettori. Cosa fa oggi Amedeo Barbato? Ha un nuovo amore? Ecco chi è e di cosa si occupa l’ex tronista.

Amedeo Barbato a Uomini e Donne e la relazione lampo con Sophia Galazzo

Il trono di Amedeo Barbato a Uomini e Donne è stato abbastanza breve e criticato. Subito rapito dalla bella siciliana, Amedeo sceglie Sophia Galazzo. La loro storia infatti, dura appena un mese per questioni di incompatibilità caratteriali e un presunto tradimento da parte del tronista, con l’ex Serena Panella.

La relazione con Sophia era partita già con il piede sbagliato.

Lo stesso Amedeo, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, dichiara: “La nostra è una semplice conoscenza”, lasciando intendere che non fosse ancora nato un sentimento. Una scelta troppo frettolosa che ha inevitabilmente portato alla fine della relazione.

Amedeo Barbato: una vita privata lontana dai riflettori

Amedeo Barbato nasce a San Gennaro Vesuviano il 29 dicembre 1987, da una famiglia molto numerosa, a cui è particolarmente legato.

Dopo l’esperienza negli studi di Mediaset, Amedeo continua a lavorare nell’azienda assicurativa di famiglia come consulente, lontano dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo. Il suo desiderio più grande è quello di sposarsi e di aver una famiglia numerosa come la sua.

Amedeo Barbato e il suo amore con Serena Nena

Amedeo Barbato è stato fidanzato con Serena Nena, ex corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne, aveva rapito il cuore di Amedeo con la sua allegria e semplicità. I due cominciano a scambiarsi chiacchiere su Instagram e alla fine cominciarono una relazione ormai terminata.

“Verso le luglio le cose andavano normalmente, poi a inizio a agosto lei è tornata definitivamente in Sardegna per lavoro e da lì ho sentito un distaccamento da parte sua e visto che già l’anno scorso avevamo avuto una crisi io ho deciso di prendere la situazione in pugno e di parlarle, e da quel momento abbiamo deciso di lasciarci”, ha raccontato lui a IsaeChia qualche mese fa.