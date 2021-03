Dramma a Messina, sull’autostrada A18: questa notte ha perso la vita Ada Maria Alessi, maestra elementare di 40 anni, che ha perso il controllo della sua auto ed è precipitata giù dal viadotto Camaro. Non è ancora chiaro quali ragioni siano alla base dell’incidente, se un colpo di sonno o un guasto al veicolo. Inutile il tentativo dei soccorsi del 118 di aiutare la donna, recuperata dai rottami dell’auto in condizioni gravissime. A quanto pare la donna sarebbe morta durante il trasferimento in ospedale, al policlinico di Messina, dove avrebbero potuto soltanto constatare il decesso.

Auto vola giù da viadotto: muore insegnante madre di due bimbe

Ada Maria Alessi era originaria di Monforte San Giorgio ed insegnava in una scuola elementare di Villafranca Tirrena, era sposata ed aveva 2 figlie piccole.

La comunità è sconvolta per l’accaduto, e sono in molti ad aver pubblicato messaggi di cordoglio sui social, con parole di commossa solidarietà alla famiglia.

Il cordoglio della comunità

La pagina Facebook di Monforte San Giorgio ha voluto ricordare l’insegnante con un messaggio di profondo cordoglio a nome delle autorità locali: “Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Alessi-Bruno esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre di *ADA MARIA ALESSI*.

Un utente, su Facebook, ha commentato: “Oggi un brutto risveglio! Una persona solare e sempre sorridente ci ha lasciati!!!! La FLC CGIL di Messina si stringe attorno al marito e ai figli in questo particolare momento!”

Approfondisci:

Roma, grave incidente durante un inseguimento della Polizia: morta una 14enne, grave il fratello

Genova, 27enne muore in un terribile incidente stradale: precipitata con l’auto in una scarpata

Grave incidente sul raccordo anulare: traffico in tilt e 4 feriti, tutti i dettagli