Tiene banco a L’Isola dei Famosi la querelle legata all’ingresso di Brando Giorgi nel gruppo dei ‘Rafinados’. Sono sorti malumori soprattutto con Elisa Isoardi, che ha considerato l’attore subito intenzionato a prendere il comando del gruppo. In studio prendono parola gli opinionisti e Iva Zanicchi si sbilancia con un commento lapidario sulla conduttrice.

Maretta tra Brando Giorgi e Elisa Isoardi

A L’Isola dei Famosi sono sorti i primi malumori tra i naufraghi. C’è maretta, in particolare, nel gruppo dei ‘Rafinados’ nel quale ha fatto il suo ingresso l’attore Brando Giorgi nella puntata di giovedì sera.

In quel gruppo, tra gli altri, è presente anche Elisa Isoardi, dai più etichettata come il vero leader dei ‘Rafinados’ per la sua determinazione e il suo spirito combattivo e tenace.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco, in particolare, ha considerato l’ingresso di Brando Giorgi nel gruppo troppo diretto. Ritiene infatti che non sia entrato in punta di piedi nel loro gruppo, ma che anzi abbia già deciso di prendere in mano le redini delle operazioni. Nella puntata di questa sera si consuma il dibattito fra la Palapa e lo studio. Se in Honduras i due naufraghi sembra abbiano chiarito, è dagli opinionisti che si sollevano alcuni dubbi.

Il commento lapidario di Iva Zanicchi

Tommaso Zorzi, in particolare, ritiene che Brando Giorgi sia entrato 3 giorni dopo gli altri naufraghi e che abbia così potuto analizzare le dinamiche del suo gruppo e adottare strategie: “Non è che per caso ti sei preso questi 3 giorni sfasati per studiarti un po’ i tuoi colleghi e hai individuato in Elisa una tua leader e sei entrato cercando di ribaltarle un po’ questo ruolo?“. L’attore prova a rispondere alle insinuazioni dell’influencer: “Sono rimasto perplesso perché ho trovato un’Elisa diversa da come l’avevo conosciuta, più aggressiva perché mi ero permesso di dare un mio parere“.

Iva Zanicchi cerca invece di stemperare l’atmosfera con un velo di ironia: “Sarò lapidaria: in un pollaio non ci possono stare due galli, ma un gallo e una gallina“. Il riferimento della parola ‘gallina’ è ovviamente rivolto a Elisa Isoardi, come afferma poco più avanti quando cerca di deviare il tiro per timore di aver offeso la naufraga: “Elisa, posso dire una cosa per farmi perdonare la ‘gallina’? Amore, struccata sei bellissima, ma veramente bella“.

