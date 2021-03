Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi è Akash Kumar, che ha perso nel televoto di questa sera contro la compagna di gruppo Angela Melillo. Il ragazzo è stato così traghettato verso Parasite Island, l’isola misteriosa su cui approdano gli eliminati in cerca di una seconda possibilità. Ma il naufrago decide di abbandonare in via definitiva, stizzita la reazione di Ilary Blasi.

Akash Kumar eliminato al televoto

Il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, che ha preso il via lo scorso lunedì, ha visto l’eliminazione di Akash Kumar dei ‘Rafinados’. Il giovane modello, nel corso di queste prime puntate, ha sfoggiato una personalità non indifferente, arrivando anche a battibeccarsi a distanza con Tommaso Zorzi nella diretta di giovedì sera.

E, proprio in quella puntata, ha ricevuto numerosi voti dagli altri naufraghi che l’hanno portato a finire dritto dritto in nomination, assieme alla compagna di gruppo Angela Melillo, anch’essa dei ‘Rafinados’.

Questa sera il verdetto decisivo, comunicato da Ilary Blasi, ha visto l’eliminazione proprio del modello, che è stato costretto a salutare i compagni e abbandonare la Palapa. Il suo viaggio però non finisce qui, perché è in arrivo per lui una seconda possibilità.

Esattamente come era capitato per il primo eliminato del reality, il ‘Visconte’ Ferdinando Guglielmotti che, se inizialmente ha optato per rimanere in gioco, alla fine ha deciso di abbandonare definitivamente.

Akash abbandona, la reazione di Ilary Blasi

Akash Kumar viene traghettato da Playa Palapa sino a Parasite Island, il cui mistero è stato parzialmente svelato ai naufraghi a causa di una colossale gaffe di Ilary Blasi in diretta. Il modello, sbarcato nella nuova isola, fa la conoscenza di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanza, ‘anti-naufraghi’ per eccellenza. Il modello viene così a conoscenza di Parasite Island e dei due concorrenti, che cercano di convincerlo a rimanere assieme a loro.

Il concorrente sembra però da subito intenzionato ad andare via e neanche le opere di convincimento di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sembrano sortire l’effetto sperato.

Prende così parola Ilary Blasi, che non condivide la sua scelta e glielo palesa in maniera limpida: “Akash, mi dispiace perché volevi fare quest’Isola. Noi abbiamo scelto te e dato lo spazio a te, invece che a qualcun altro che invece l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio di te. Non posso obbligarti, quindi ti chiedo se decidi di restare o andare via“.

Alla risposta negativa del naufrago, deciso ad abbandonare, la conduttrice lo saluta in maniera fredda e stizzita: “Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash“.

