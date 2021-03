La puntata del 23 marzo di Uomini e Donne potrebbe riservare ai telespettatori dei momenti scoppiettanti. L’opinionista Gianni Sperti, dopo il recente scambio d’opinioni con il Cavaliere Armando Incarnato, sarà protagonista di una nuova discussione. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, lo storico opinionista del dating show avrà a che ridire con la Dama Maria Tona.

Giacomo Czerny, uno dei due nuovi tronisti, invece solleverà alcuni dubbi su una delle sue corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianni Sperti contro Maria

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano di un nuovo scontro tra Gianni Sperti e Maria Tona.

La discussione sarà accesa dall’opinionista che stuzzicherà la dama sulla recente scelta di Sabina e Claudio. Lo scambio d’opinioni tra i due si sposterà sull’annosa questione delle sponsorizzazioni e sulla collaborazione lavorativa tra Maria e il suo ex.

Anche il Cavaliere Alessandro sarà tirato in mezzo nella discussione. Infatti, il giovane corteggiatore di Maria sarebbe stato interessato a dei ritocchini di chirurgia plastica, campo in cui lavora la dama.

La vicenda si concluderà in modo amaro per Maria. Sembra, infatti, che dalle beghe lavorative si passi alle vicende di cuore e Alessandro racconti della forte intesa provata con Federica, che l’avrebbe spinto a mettere da parte la frequentazione con la Dama.

I dubbi di Giacomo

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata del 23 marzo vedono protagonista anche Giacomo Czerny. Il tronista ligure avrebbe portato in esterna due ragazze, scegliendo invece di non incontrare Carolina, una delle corteggiatrici con cui aveva creato maggior feeling.

L’esterna con la corteggiatrice Martina, pensata dalla ragazza come una cena ironica, si sarebbe trasformata, in realtà, nella fonte di in una lite.

Difatti Giacomo accuserà la ragazza di essere distaccata a livello fisico nei suoi confronti, malgrado i suoi tentativi di avvicinamento in tal senso. Martina proverà a difendersi e a riparare la situazione con un ballo, che il bel tronista rifiuterà. A questo punto Gianni Sperti interverrà, criticando la chiusura del ragazzo.

Ma i guai per Giacomo non sarebbero ancora finiti. Anche la corteggiatrice Carolina prenderà la parola, dichiarandosi dispiaciuta per non aver potuto passare del tempo con il tronista. La giovane annuncerà di voler fare dei passi indietro nei suo confronti, ma Giacomo confesserà di aver sentito la sua mancanza.

