Uno dei protagonisti indiscussi della fortunata trasmissione televisiva, Uomini e Donne, è Armando Incarnato. Negli anni il cavaliere napoletano è stato al centro di molte polemiche e di trame amorose, che hanno tenuto i telespettatori incollati alla tv.

Inoltre, Armando Incarnato si è sempre fatto notare per la schiettezza e il modo diretto di esprimere le sue opinioni. Il cavaliere spesso interviene in trasmissione anche su questioni con lo interessano in prima persona.

Stavolta è toccato alla tronista Samantha Curcio, che è stata aspramente criticata a Uomini e Donne da Armando Incarnato.

La mossa di Samantha Curcio

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne, dopo la scelta di Sophie Codegoni.

La ragazza ha sorpreso nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 con una mossa inaspettata.

La tronista ha deciso di portare in esterna un esponente del parterre del Trono Over, in particolare, il bel Gero Natale. Il Cavaliere aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il programma, ma Samantha non se l’è lasciato scappare.

Una scelta insolita, resa possibile dall’intersecazione, quest’anno, tra il trono Classico e quello Over, che vengono registrati e mandati in onda in contemporanea.

Da questa mossa a sorpresa è scaturita la critica di Armando Incarnato.

Uomini e Donne: Armando Incarnato critica la tronista

A Uomini e Donne, Armando Incarnato ha detto la sua sull’esterna tra Samantha e Gero. Il Cavaliere ha attaccato la tronista, ipotizzando che la sua preferenza sia caduta sul siciliano solo per mostrarsi sensibile agli occhi del pubblico: “Penso che lei, dopo quanto emerso in una sorta di discussione con me sulla poca sensibilità nei confronti di un ragazzo, ad oggi si stia dando una possibilità con Gero solo ed esclusivamente perché… É una persona molto sensibile“.

I due protagonisti del dating show avevano già precedentemente discusso propria sulla sensibilità della tronista. Armando ha inoltre sottolineato la differenza tra Gero e il corteggiatore di Samantha, Alessio: “A parte la differenza estetica… Ci sta un carattere che è totalmente diverso“.

Gianni Sperti ha criticato le parole del Cavaliere napoletano: “Questa è una vendetta che si è preparato Armando“. Secondo l’opinionista, quindi, Armando avrebbe trovato solo un pretesto per attaccare Samantha, con la quale non scorre buon sangue.

Approfondisci:

Samantha Curcio riceva una pioggia di critiche

I buoni propositi della nuova tronista Samantha

Gero Natatale, tutto le info sul Cavaliere di Uomini e Donne