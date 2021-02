A Uomini e donne c’è aria di cambiamento: nella puntata di ieri il tronista Davide ha scelto Chiara e a breve vedremo anche quella di Sophie, che ha già registrato la puntata della scelta. Arrivano quindi i nuovi tronisti e con loro i video di presentazione in anteprima sul sito Witty tv: il primo è quello su Samantha, una giovane ragazza che colpisce per la sua ilarità e spigliatezza, ma con le idee chiare. Accanto a lei siederanno due uomini: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il suo video di presentazione parte già come una missione: “Dovete fare un trono curvy“.

Samantha è la nuova tronista

Uomini e Donne vede sul trono Samantha, che ha 30 anni ed è di Sapri, un comune della provincia di Salerno e nella clip di presentazione ha raccontato di sé e del suo passato: “Da sempre mi sono sentiva diversa. Sin da bambina non potevo fare la ballerina e nemmeno fare una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa, come tutte le altre”.

La nuova tronista ripercorre ancora la sua storia: “A 15 anni il peso da portarsi dietro era di 90 kg che camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni di due taglie più grandi. Solo da qualche mese le mie amiche mi hanno convinta che le taglie larghe ingrossano ancor di più”.

Una nuova consapevolezza

Tutti questi elementi hanno gettato Samantha in una crisi profonda che l’hanno portata a pesare 48 kg: “Poi mi sono detta perché piegarsi ad una società che mi vuole magra? E quindi che si fa? Inizi ad amarti da sola“.

Per Samantha l’aspetto non è stato soltanto un ostacolo, ma un’occasione di crescita: “Io quei chili li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede. Il dover diventare simpatica e acuta, perché al liceo, se non hai la bellezza, consensi e comitiva devi sudarteli col carisma. Insomma, si può dimagrire ma non si può diventare simpatici.”