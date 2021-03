Pochissime ore fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo di Vittoria Lucia Ferragni, la loro secondogenita, il cui nome fino alla fine è stato tenuto nascosto. Tra coloro che aspettavano impazientemente l’arrivo della piccola c’era sicuramente Leone, il primogenito dei Ferragnez, che stamattina è stato filmato mentre esternava il suo amore e la sua impazienza di conoscere la piccola.

Chiara Ferragni e Fedez: le parole del piccolo Leo

Sono momenti di grandissima emozione in casa Ferragnez. Mentre ormai ha fatto il giro del mondo la foto della piccola Vittoria, con gli occhi vispi ed i pugni serrati attorno al dito indice del papà Federico, sono diventate virali anche le lacrime di quest’ultimo che non riesce a trattenere un pianto di gioia mentre tiene la piccola tra le braccia, probabilmente per la prima volta.

Da casa, ovviamente, il piccolo Leone ha seguito lo sviluppo degli eventi con grandissimo interesse. Insieme a lui, con ogni probabilità, c’era un familiare, che ha aiutato il piccolo a filmare un messaggio per i genitori: “Ciao mamma ciao papà ciao sorellina…vi aspetto con amore!”. Inutile dire che il video ha già mandato in visibilio tutti i fan del piccolo Leo, che sono ovviamente numerosissimi.

Il video di Leone e il messaggio per i genitori

Vittoria Lucia Ferragni: il parto e i dettagli

Baby V, che ora finalmente può essere chiamata con il suo nome -Vittoria- si è fatta attendere, pur non arrivando a termine della gravidanza. La piccola è infatti nata all’inizio della 39esima settimana, quasi a termine di gravidanza ma senza superare lo stesso. Ha comunque fatto aspettare i genitori più di quanto abbia fatto il piccolo Leone, che è stato fatto nascere prima per alcune questioni mediche.

Approfondisci:

È nata Vittoria, la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Figlia di Chiara Ferragni e Fedez: il perché della scelta del nome

Fedez piange commosso tenendo in braccio la figlia: le immagini