Chiara e Fedez, è nata la figlia Vittoria Lucia Ferragni: il primo video su Instagram di Fedez in lacrime

Quanta emozione per mamma Chiara Feragni e papà Fedez che dopo una lunga attesa hanno finalmente potuto stringere tra le braccia la loro piccola Vittoria Lucia Ferragni, la loro secondogenita nata questa mattina, 23 marzo. Un parto, quello di Chiara, di cui ancora si sa pochissimo e si rimane in attesa della prima storia o del primo post in cui la Ferragni racconterà questo magico momento.

Intanto però, sono già state rese pubbliche le lacrime del marito e papà-bis Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez: è nata la piccola Vittoria

Che Fedez sia un tenerone dalla lacrima facile ormai è dato saputo e risaputo.

Già sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, dove è salito qualche settimana fa insieme a Francesca Michielin in qualità di big in gara, aveva lasciando andar via qualche lacrima di commozione un po’ per il momento in sé e un po’ per tutta la gioia accumulata in questi mesi di preparazione alla nascita della sua prima figlia femmina.

Chiara Ferragni e il primo scatto della piccola Vittoria Lucia Ferragni. Fonte: Instagram

Fedez in lacrime stringe per la prima volta la figlia Vittoria: il video su Instagram

E così, mentre tutti in questi giorni abbiamo osservato intrepidi le storie della Ferragni, è arrivata all’improvviso questa mattina la prima fotografia di Vittoria.

Un dolcissimo scatto in cui la piccola è stata immortalata subito dopo il parto tra le braccia di mamma Chiara e papà Federico. “23 marzo 2021. La nostra Vittoria“, ha scritto così Chiara Ferragni su Instagram annunciando la nascita della sua secondogenita nonché prima figlia femmina, sorellina di Leone. Ma il meglio, si fa per dire, arriva tra le storie Instagram: è proprio nelle storie Instagram di Chiara Ferragni infatti che il cantante Fedez viene immortalato seduto su una poltroncina – presumibilmente della clinica in cui Chiara ha partorito – del tutto in lacrime, commosso dalla felicità mentre stringe tra le braccia la sua bimba.

Fedez in lacrime con in braccio la figlia Vittoria. Fonte: Instagram

Un momento dolcissimo, il primo di una lunga serie possiamo dire: è indubbio infatti che la coppia non mancherà di regalare grandi emozioni con i loro quotidiani racconti e scatti pubblicati via social.