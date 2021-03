Grave e triste lutto per l’attore Christian De Sica, volto storico della commedia e del cinema italiano. È morta la sorella Emilia, primogenita del grande e indimenticato padre Vittorio: a darne notizia è stato lo stesso attore e regista, con un post su Instagram di poche parole.

Addio a Emilia De Sica, sorella di Christian

Christian De Sica ha dato l’annuncio della morte di sua sorella Emilia con un post su Instagram. Qui, c’è una delicata e toccante foto della sorella Emi assieme al padre Vittorio De Sica, vero gigante del cinema italiano. E proprio verso il padre è stato rivolto anche il messaggio in didascalia di Christian.

“Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà“. Poche parole, che restituiscono però la dimensione affettiva e familiare che legava Christian De Sica alla sorella Emilia, morta a 83 anni.

Post di Christian De Sica per la sorella Emilia

Christian De Sica, chi era la sorella Emilia

Non sono al momento note le cause di morte di Emilia De Sica, primogenita di Vittorio. Assieme a Manuel e Christian, i tre condividono i natali dallo stesso padre, ma da madre diversa. Emilia è nata nel 1938, un anno dopo il primo matrimonio di Vittorio De Sica con l’attrice Giuditta Rissone.

Pochi anni dopo, conobbe Maria Mercader, la donna con cui ebbe una lunga relazione e 2 figli quando era ancora sposato con la Rissone: Manuel nacque nel 1949, Christian nel 1951. Il divorzio dalla madre di Emilia arrivò solo nel 1954 e seguirono poi i 2 matrimoni con la Mercader, uno in Messico nel 1959 e uno a Parigi nel ’68.

L’aneddoto su Emilia De Sica

Tempo fa, Christian raccontò al Corriere della Sera anche l’aneddoto di come conobbe Emilia: via telefono, con una telefonata inaspettata. “Pronto sono tua sorella” disse lei, suscitando poi la preoccupazione del padre Vittorio. Chiese quindi cosa la figlia avesse detto loro, e il terzogenito rispose: “Che è nostra sorella!

E tu papà ce lo potevi dire prima, no?“.

Tra i due i rapporti sarebbero stati sempre forti, da quel momento, come testimoniano i progetti in memoria del padre a cui i fratelli hanno lavorato. Ora, Christian resta l’unico erede di Vittorio De Sica ancora in vita.