Christian De Sica, classe 1951 è nato a Roma, figlio del premio Oscar Vittorio e l’attrice spagnola Maria Mercader. Il fratello Manuel è affermato compositore musicale, insomma in questa famiglia non si poteva non diventare artisti.

Il giovane Christian

Prende la maturità classica con ottimi risultati ma decide, per muovere i primi passi nell’ambiente dello spettacolo, di partire e andare in Venezuela a trovare fortuna. Racconta in un’intervista al Corriere.it che un un produttore si accorge di lui e inizia a lavorare come intrattenitore nelle tv locali.

Il suo talento poliedrico di showman l’ha portato a interpretare i ruoli più diversi e divertenti, si è fatto apprezzare anche come cantante e attore di teatro di rivista.

Vittorio De Sica: un padre mitico

Christian descrive il padre con un borghese qualunque che quando era a casa amava mangiare con la sua famiglia e ci teneva che fossero tutti composti ed educati a tavola. Certo la loro no era una famiglia come le altre, le loro frequentazioni erano eccellenti. Da casa De Sica passavano da Charlie Chaplin a Roberto Rossellini e altri personaggi che sono stati dei veri e propri miti del mondo del cinema.

Il vizio del gioco e la seconda famiglia

Una cosa che Christian ricorda benissimo del padre sono le vacanze che si facevano in posti dove c’era una casino. Purtroppo il grande Vittorio aveva un brutto vizio, quello del gioco e perdeva delle cifre da capogiro. Per quello quando morì non lasciò molto ai suoi figli.

Un’altro lato di Vittorio era la grande generosità, che lo portò ad un certo punto della sua vita, ad avere due famiglie contemporaneamente, fino a che l’altra figlia non telefona a casa e rivolgendosi a Christian dicendo:”Pronto sono tua sorella“.

Si trattava della sorella Emy figlia del primo matrimonio con Giuditta Rissone.

Poi riuscirono a divorziare e Vittorio Maria Marcader si sposarono in un piccolo paese fuori Parigi.