Valentina Persia e il crollo emotivo a L'Isola dei Famosi: Valentina Persia in crisi minaccia l'abbandono

Per quanto l’Isola dei Famosi sia ancora in fase iniziale, qualcuno inizia già ad accusare i primi “colpi”: fame, freddo, lontananza da casa e qualche piccolo imprevisto tipico della vita da naufrago iniziano a mettere in difficoltà i concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Tra le prime, dopo il Visconte che ha deciso volontariamente di lasciare Parasite Island, ci sarebbe la nota comica televisiva Valentina Persia.

Valentina Persia e il crollo emotivo a L’Isola dei Famosi

La vita da naufraghi non è facile e questo viene a lungo esplicato ai concorrenti stessi prima di farli volare alle Honduras dove bando alla vita “moderna”, si torna a dover fare i conti con la caccia, la pesca e qualche piccolo intoppo.

Vengono meno le comodità e gli agi così come si fanno sentire maggiormente i bisogni basilari come quello di dormire serenamente e mangiare. Una vita di certo non facile pur rimanendo entro i confini di quello che è puramente un gioco televisivo: un gioco che sembra aver già portato allo stremo qualche concorrente.

La crisi emotiva di Valentina Persia

Dopo l’abbandono del Visconte, che ha deciso volontariamente di tornare in Italia rinunciando all’esperienza di Parasite Island – l’isolotto sul quale al momento si troverebbero solo Fariba e Ubaldo e che per pochissimo, nel corso dell’ultimo puntata, ha rischiato di essere reso noto proprio per voce di Ilary Blasi – anche Valentina Persia sembra essere arrivata già al limite della sopportazione.

Secondo quanto riportato da alcune testate di gossip, la Persia avrebbe avuto un crollo emotivo poco prima della terza puntata e avrebbe confessato di “non stare bene“. Pare che la Persia abbia anche paventato l’idea di abbandonare il gioco dicendosi “inadatta” a questo tipo di esperienza.

A darle coraggio in questo difficile momento sarebbe stato il cast intorno a lei che l’avrebbe fatta desistere dall’abbandonare il gioco.

La Persia, sfogandosi, si sarebbe anche detta molto provata dall’idea che i suoi figli possano vederla in difficoltà: “Non voglio che mi vedano così Lorenzo e Carlotta“, avrebbe dichiarato la Persia secondo quanto riportato da Biccy.it.