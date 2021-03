Non perde certo il sorriso Ignazio Moser sebbene sui social in queste ore abbia sfoggiato i segni di quello che sembra essere stato un brutto infortunio. Così infatti Moser, fidanzato con Cecilia Rodriguez ormai da anni, si è mostrato sui social con un’evidente contusione al sopracciglio e il volto sporco di sangue.

Ignazio Moser e l’incidente giocando a padel

Non è stata un’inaugurazione sempre intoppi né senza qualche incidente di percorso per Ignazio Moser che ha dovuto fare i conti probabilmente con un brutto colpo sul viso nel corso della La grande sfida, una partita a Padel che si è tenuta al 21PadelArena in “famiglia”, dal momento che a sfidare Moser c’erano il cognato Jeremias Rodriguez, Nicolò Brigante e Nicola Ventola.

Sembra che quel disco rigido con cui tipicamente si gioca a padel, sport di derivazione tennistica, sia infatti finito direttamente sul volto di Moser, in particolare sul sopracciglio. “Dovreste vedere l’altro come è finito“, ha ironizzato Ignazio Moser, da grande sportivo molto divertito, su Instagram dove si è mostrato intento a tamponarsi con del cotone la ferita al sopracciglio. “L’arte che si incarna“, ha poi scritto sempre Moser ringraziando il Dr. Mirko Manola, esperto in chirurgia plastica e ricostruttiva, per quello che Moser ha definito come un “pronto intervento“.

Ignazio Moser, gli scatti su Instagram con il viso insanguinato

Fortunatamente però nulla di grave e l’ilarità sull’accaduto ha avuto la meglio anche sul male fisico. Con molta filosofia sempre Moser, questa mattina, ha poi dato il buongiorno ai suoi seguaci su Instagram con il suo occhio nero: “Buongiorno da parte mia e del mio occhio nero“, ha così scritto Moser il giorno dopo l’incidente a padel mostrandosi poi in giro in compagnia della compagna Cecilia Rodriguez con la quale, dopo una vecchia crisi ormai più che superata, tutto procede per il meglio.