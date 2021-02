Affiatatissimi e più innamorati che mai, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la loro romantica storia d’amore nel salotto di Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin, la coppia apre il proprio cuore manifestando anche il comune desiderio di diventare genitori. “Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma“, la confessione di Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo

Solo una settimana fa ad essere ospitata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo era Belen Rodriguez, che ha annunciato di essere incinta di una femminuccia dal compagno Antonino Spinalbese. Nella puntata di oggi un altro membro della famiglia argentina viene accolto dalla padrona di casa: si tratta di Cecilia Rodriguez, accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele e la coppia è più affiatatissima ed innamorata che mai.

Galeotta fu la partecipazione di entrambi all’edizione del Grande Fratello Vip del 2017. Nella Casa più spiata d’Italia si conobbero e si innamorarono, proseguendo un percorso di frequentazione una volta usciti dal loft, lontani dalle telecamere. Da quel momento non si sono mai più staccati e hanno lottato contro tutto e tutti per il loro amore, anche contro le voci di crisi di pochi mesi fa, che li volevano sull’orlo della rottura.

Il desiderio di figli: “Ci stiamo lavorando“

Grande felicità per Cecilia e Ignazio, che diventeranno nuovamente zii quando nascerà la secondogenita di Belen. La sorella della showgirl argentina è felicissima: “Devo dire che lo abbiamo desiderato veramente tanto. Ero convinta fosse un maschio, quando invece abbiamo visto i palloncini rosa in casa non ci potevo credere“.

Affrontando il tema legato alla maternità, Silvia Toffanin chiede ai suoi ospiti se anche loro hanno il desiderio di allargare la famiglia.

Il figlio del celebre ciclista ha le idee chiare: “È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori, ma sai che non è una cosa che si fa in due minuti, ma ci stiamo lavorando ecco“. Anche Cecilia ha più volte manifestato il desiderio di maternità: “Io ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma anche giovane, poi penso che per quelle cose uno non si sente mai pronta. Io sono una che ha la testa quadrata, sulle spalle, quindi quando voglio fare le cose voglio farle bene. Ma penso che sia giusto quando si prende una decisione del genere, perché i figli rimangono per tutta la vita.

Io sono dell’idea che arriverà quando è il momento giusto“.

Il ricordo di Aldo Moser

Successivamente la coppia ricorda, assieme alla compartecipazione affettiva di Silvia Toffanin, la scomparsa di Aldo Moser, zio di Ignazio. Il lutto è avvenuto a inizio dicembre e ha lasciato un grande vuoto nella vita del campione di ciclismo. Il ragazzo, in studio, lo ricorda con profonda commozione, spiegando quanto sia stata importante la figura dello zio nella sua vita: “Lo zio era un po’ il nonno di famiglia, era il più vecchio. Non ho mai avuto un nonno, quindi è stato sempre una figura di riferimento, quindi con lo zio Aldo se ne è andata una parte davvero importante della nostra famiglia.

Anche papà ha sofferto molto: se per me è stato come un nonno, per mio papà è stato come un papà“.

Approfondisci

TUTTO SU CECILIA RODRIGUEZ

Chi è Cecilia Rodriguez: età, carriera e la storia d’amore con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme: bacio appassionato tra i due