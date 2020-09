Finisce l’estate e con lei i gossip che l’hanno agitata e tenuta calda. Tra questi, la presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia sarebbe esplosa da qualche tempo, con litigate pubbliche, fughe dalla Sardegna e presunti tradimenti. Ora, però, un video che spazza via definitivamente ogni dubbio: Cecilia e Ignazio Moser stanno ancora insieme.

Gli antefatti: la rottura tra Cecilia e Ignazio

Una vera altalena di emozioni, almeno a guardare le pagine dei rotocalchi rosa: a giugno infatti si parlava di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez, proprio nelle settimane in cui invece attorno alla sorella Belen si scatenava il putiferio.

Poi, invece, esplodono le voci della rottura con Ignazio Moser: i ben informati riportano anche di una furiosa lite fuori dalla discoteca Just Cavalli di Porto Cervo.

Dietro la rottura, proseguono poi i rumor, ci sarebbe un tradimento, o presunti flirt imputati a Moser: prima con l’attrice Anna Safroncik, quindi con nientemeno che Diletta Leotta.

Cecilia e Ignazio di nuovo insieme sul lago di Como

Qualunque sia la verità, ora sembra tutta acqua passata. Ed è proprio l’acqua a “sancire” la rinascita della coppia, se mai fosse davvero scoppiata.

Insieme sul lago di Como per una festa in un lussuosissimo hotel, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dormito insieme – come testimonia la storia di lui – ma soprattutto si sono scambiati un lungo e appassionato bacio, il tutto sotto gli occhi e le telecamere degli amici.

A condividere il momento è stato infatti l’amico Andrea Caravita, che nel riprendere il momento del bacio tra Ignazio Moser e la “Chechu” dice anche: “Ecco la foto che tutti quanti aspettavano“.

È rinata la passione tra i due, o forse si era trattato di una piccola battuta d’arresto.

Tradimento “bloccato” per Ignazio Moser?

Infatti, sono emersi nuovi rumor su cosa sarebbe davvero successo tra i due quest’estate. Una fonte riportata dal settimanale DiPiù, avrebbe rivelato che Ignazio Moser non avrebbe tradito Cecilia Rodriguez, ma solo perché sarebbe stato beccato prima del fatto. La fonte, specificata come vicino alla coppia, riferisce inoltre che la donna in questione non sarebbe la Leotta né la Safroncik, ma una chef argentina di Madrid.

Un flirt che sarebbe però stato perdonato da Cecilia, come ben testimoniato dalle recenti stories su Instagram dei loro profili

