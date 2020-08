A poche settimane dalle indiscrezioni sulla fine della love story tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la showgirl argentina ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram, accompagnata da una descrizione dal tono un po’ malinconico.

“L’ombra di te“, i dubbi sulla caption malinconica

“L’ombra di te” è la caption del collage di selfie postato da Cecilia. I followers della modella argentina hanno immediatamente ipotizzato potesse essere un messaggio rivolto ad Ignazio, presunto ex fidanzato della showgirl. Nel giro di poche ore, in tanti hanno commentato, chiedendo a Chechu il significato delle foto e, soprattutto, di quanto scritto nella descrizione del post.

Dalla showgirl, però, non è arrivata nessuna risposta.

Post pubblicato da Cecilia Rodriguez su Instagram

Ignazio Moser e Diletta Leotta: uno scoop che infiamma il gossip

Il mistero sulla presunta fine della storia d’amore tra Cecilia ed Ignazio si infittisce sempre di più ed emergono ulteriori dettagli sulla terribile lite in discoteca a Porto Cervo. Stando a quanto hanno riferito diverse fonti, il settimanale Oggi ha diffuso un vero e proprio scoop che confermerebbe la fine della relazione tra i 2.

Sul magazine si legge: “Cecilia non ha gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta. Complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione Ignazio non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice“. Sarebbe questa la reale motivazione che ha generato la fine della love story nata nella casa del Grande Fratello Vip e che, fino a poco tempo fa, non lasciava trapelare alcuna crisi.

Troppi rumors e nessuna conferma

Le troppe attenzioni rivolte da Ignazio Moser a Diletta Leotta durante le vacanze in Sardegna avrebbero scatenato l’ira e la gelosia della showgirl.

La coppia, fino ad ora, non ha confermato né smentito i rumors. Nel frattempo, le sorelle Rodriguez si godono le vacanze a Capri, condividendo con i loro followers le loro giornate di spensieratezza. Neppure Ignazio si è espresso in merito alla fine della relazione con Cecilia. Scrollando tra le foto dei loro profili Instagram, però, si può notare che è da circa un mese che entrambi non pubblicano delle foto insieme. Sarà davvero finita? I dubbi sulla fine della storia d’amore tra la modella e l’ex ciclista sono ancora tanti.

