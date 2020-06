Negli ultimi giorni si sono rincorse numerose voci sulla possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez, sorella minore della più celebre Belen. La ragazza non ha mai nascosto di voler diventare mamma al fianco del compagno, Ignazio Moser, e sul sito Giornalettismo ha fatto chiarezza sul gossip che sta impazzando nell’ultimo periodo.

Cecilia Rodriguez incinta? Impazza il gossip

Cecilia Rodriguez è incinta? Il gossip legato alla presunta gravidanza della ragazza sta facendo il giro del web, scatenando la curiosità degli utenti. La sorella minore di Belen è felicemente fidanzata con Ignazio Moser, figlio del celebre motociclista Francesco.

La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, quando hanno vestito entrambi i panni di concorrenti ufficiali. Da quel momento non si sono più separati e, anzi, hanno deciso di trasformare la loro frequentazione in una vera e propria storia d’amore. Affiatata e più innamorata che mai, la coppia non ha mai nascosto di voler costruire tappa dopo tappa la loro storia l’uno al fianco dell’altra. Sino al passo decisivo: quello legato alla costruzione di una famiglia. Cecilia e Ignazio non hanno mai negato di volersi sposare in futuro, così come hanno sempre affermato di voler diventare genitori.

E proprio su quest’ultimo, importantissimo aspetto, le voci si sono fatte di giorno in giorno più insistenti.

“Sono solo un po’ appesantita“

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Cecilia Rodriguez, mettendo un punto alla questione sul sito di Gabriele Parpiglia Giornalettismo. La sorella di Belen ha negato di essere incinta, smentendo dunque ogni voce legata a una sua presunta gravidanza: “Sono solo un po’ appesantita dopo la quarantena“. Colpa dunque di qualche chilo di troppo che ‘Chechu’ ha accumulato durante il periodo di quarantena, immediata conseguenza dell’emergenza Coronavirus esplosa nel nostro Paese.

Con grande ironia la ragazza ha così smentito ogni voce, senza però aggiungere dettagli sull’argomento maternità che, indubbiamente, le sta molto a cuore. Cecilia Rodriguez, intanto, si gode la sua romantica love story al fianco del suo Ignazio. In attesa di risvolti futuri.

Approfondisci

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? Le voci dopo le foto sui social