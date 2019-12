Certo non è proprio una novità ma per Cecilia Rodriguez che lo ha vissuto in prima persona, il continuo confronto con la notorietà, la fama e il successo della sorella Belén non è sempre stato un vanto e anzi, spesso e volentieri, come confessato a Lorella Boccia, è stato un pensiero che ha macchiato molte sue giornate.

Cecilia Rodriguez e il continuo confronto con Belén

Nessun dovrebbe mai comparare sé stesso ad un altro ma la fragilità umana è nota e comune a tutti e al paragone, talvolta, è impossibile scappare.

Nel mondo del gossip poi, che su questo rincara la dose, tutto questo può acuirsi e fare molto male, ferire irreparabilmente e quasi in maniera del tutto inconsapevole. Lo sa bene ad esempio la stessa Cecilia Rodriguez che nonostante non abbia nulla da inviare, spesso e volentieri ha dovuto fare i conti con la sorella Belén, con l’ombra della sorella.

Le critiche e i paragoni con la sorella

“Col tempo ho imparato a gestire le critiche“, confessa Cecilia Rodriguez a Lorella Boccia, sua ospite nel programma Rivelo in onda su Real Time.

Chi potrà dimenticare quando la piccola Cecilia, sulle orme della sorella, calcò per la prima volta il palcoscenico italiano nel nome delle “sorelle Rodriguez”. “All’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato – ha raccontato alla Boccia la “Cechu” – Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non sono mai piaciuti“. Tra chi infatti ha scorto in lei talento, c’è stato anche chi per anni – e tuttora – continua a rimproverarle di essersi costruita una carriera sulle spalle della famosa sorella, mettendola di continuo a confronto.

Il matrimonio con Ignazio? Ancora presto

Con carattere però, Cecilia Rodriguez ha saputo conquistarsi uno spazio tutto suo nel panorama mediatico italiano, riuscendo ad uscire dall’orbita della sorella. Attualmente fidanza con Ignazio Moser, l’uomo che la fece innamorare nella casa del Grande Fratello Vip, ancora non vuole pensare al matrimonio preferendo godersi la sua relazione lontana dagli abiti bianchi: “Ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti, quindi non ho questa fretta, ancora“.