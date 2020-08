Non sembra esserci pace in casa Rodriguez: se fino a questo punto l’estate del gossip è rimasta concentrata sul triangolo Belen-De Martino-Marcuzzi, ora emerge uno scoop sulla sorella Cecilia. Stando a quanto riferito dai tabloid, Cecilia e Ignazio Moser si sarebbero lasciati. Un amore che era sul punto di decollare, entrato a quanto pare in crisi. Dietro la rottura, ci sarebbe l’ombra di un’altra donna.

Cecilia e Ignazio, dalle voci sulla gravidanza alla rottura

Dalle stelle alle stalle. Solo poche settimane fa si rilanciavano una dopo l’altra le voci che volevano Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser.

Rumor precedenti allo scoppio della bomba del gossip estivo, quella del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, che avrebbe causato la rottura con Belen Rodriguez. Questo lato della vicenda di famiglia riempie ogni giorno le pagine dei giornali, con presunti riavvicinamenti all’ordine del giorno.

Dal lato di Cecilia, invece, sono nuove le voci di una crisi con Ignazio Moser, che avrebbe portato la showgirl e l’ex ciclista alla decisione di lasciarsi. A rivelarlo è una ricostruzione di Chi e un’esclusiva di Oggi.

Lite in discoteca tra Cecilia e Ignazio Moser

Dopo la quarantena da innamorati e le varie volontà di metter su famiglia, i rapporti tra i due avrebbero cominciato ad incrinarsi negli ultimi giorni. La riprova sarebbe in una tremenda lite in discoteca tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in vacanza a Porto Cervo. Il fatto sarebbe accaduto alla discoteca Just Cavalli, con la Rodriguez che sarebbe poi ripartita da sola dalla Sardegna.

Questa, secondo quanto riferito, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e sancito la fine del rapporto tra Cecilia e Ignazio.

Ignazio Moser sarebbe già con un’altra

Non sarebbe finita qui, però. Oggi infatti riporta che Ignazio Moser sarebbe già andato oltre la storia con Cecilia Rodriguez, gettandosi simbolicamente tra le braccia di un’altra. Rimasto in Sardegna, Ignazio Moser sarebbe stato visto lasciare il Billionaire assieme all’attrice Anna Safronick. Tra il ciclista e l’attrice divenuta celebre anche grazie a Centovetrine, sarebbe “scoppiata una passione travolgente e scatenata“.

Dopo l’ennesima rottura tra Belen e Stefano De Martino, ora l’estate 2020 sembra aver portato patemi d’amore anche alla sorella minore.

Approfondisci

TUTTO su Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez in dolce attesa? Le sue parole fugano ogni dubbio