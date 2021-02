Cecilia Rodriguez, la sorella minore della famosa showgirl Belén Rodriguez, è una modella e influencer molto apprezzata non solo dai suoi numerosi seguaci sui social ma anche da tutto il pubblico televisivo italiano. Sulle orme della sorella maggiore, anche Cecilia ha lasciato ai tempi l’Argentina per approdare in Italia dove si è fatta strada nel mondo della moda e della televisione.

Cecilia Rodriguez, chi è la sorella minore di Belén: età, altezza e vita privata

Cecilia Rodriguez è nata a Pilar il 18 marzo 1990, sotto il segno dei Pesci. Terza figlia dopo Belén, nata nel 1984, e il fratello Jeremias, nato nel 1987, tutti figli di papà Gustavo Rodriguez e mamma Veronica Cozzani, originaria di La Spezia. Il padre è stato un prete anglicano in Argentina mentre la mamma ha lavorato come insegnante di sostegno fino a quando ha deciso di trasferirsi anche lei in Italia per non stare lontana dai figli.

Già in Argentina Cecilia Rodriguez ha fatto le sue prime esperienze da modella posando per alcune riviste locali. Nel 2008, compiuti 18 anni e conseguito il diploma, la piccola Chechu, nomignolo familiare di Cecilia Rodriguez, ha raggiunto la sorella Belén in Italia.

La carriera da modella, influencer e imprenditrice

Subito al centro del gossip come la sorellina di Belén, in Italia Cecilia Rodriguez inizia a muovere i primi passi lavorando come modella e partecipando ad alcuni programmi minori in tv. Subito nel 2008 prende parte a I raccomandati e nel 2010 a Chiambretti Night e Stiamo tutti bene.

Diventata un’icona di Instagram, proprio come la sorella Belén, anche Cecilia è entrata a gran passo nel mondo dell’editoria. e si accosta anche all’imprenditoria. Insieme alla sorella Belén, la Rodriguez ha infatti lanciato una sua personale linea di costumi, Me fui, disegnandoli personalmente.

Ignazio Moser, il fidanzato conosciuto al GF Vip e la rottura con l’ex Francesco Monte

La giovane argentina, alta 1.70 cm, approda nel 2015 all’Isola dei Famosi. In Honduras guadagna il terzo posto grazie alle affascinanti curve e al carattere vivace e allegro.

Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremias Rodriguez, conquistandosi l’attesa notorietà. Tutti ricorderanno cosa accadde nella Casa, dove la Rodriguez incontrò Ignazio Moser. Ai tempi però la Rodriguez ancora era legata sentimentalmente a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, che in quell’occasione entrò da esterno nella casa per rompere con la Rodriguez.

Da quel momento, salvo qualche crisi e qualche pettegolezzo di troppo, la storia con Ignazio Moser non ha mai incontrato ostacoli e due si vivono il loro amore che poggia ormai su stabili basi poste negli anni.

Il confronto con Belén

Cecilia Rodriguez in passato aveva confessato di aver subito al principio la pressione e le aspettative del pubblico italiano, nutrite dal continuo confronto con la sorella Belén. Determinata e dotata di grande intelligenza, la Rodriguez non si è però fatta abbattere dalle critiche e ne è uscita nel tempo come una fenice, capace soprattutto di volare sola.

Un volare apprezzato dai fan che non mancano mai di supportarla sui social.

Vita sentimentale e storia con Ignazio Moser

Nel 2013, durante una vacanza a Formentera, Cecilia Rodriguez conosceva Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti una sera in un locale ed è nasce una storia destinata a durare 4 anni. La coppia è più affiatata che mai e sembrava essere destinata al matrimonio ma l’idillio si rompe nel 2017, quando Cecilia entra nella casa del Grande Fratello Vip.

È qui che l’affascinante argentina conosce un altro concorrente, Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser.

Il sogno di allargare la famiglia con un figlio

A distanza di anni dal loro incontro, Cecilia Rodriguez ha più volte dichiarato la volontà di diventare mamma e il figlio dell’ex ciclista sembra condividere con lei questo progetto. La scorsa estate una pancetta un po’ sospetta aveva fatto sperare i fan ma nessun sogno si è avverato, per ora. Se l’agosto scorso aveva portato un momento di maretta tra i due (si era parlato di una rottura in Sardegna e di presunti nuovi flirt), Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano più inseparabili di prima. Su Instagram giocano e scherzano rendendo partecipi i loro fan. “Siamo due pazzi, due pazzi che si divertono, che ridono, che litigano, che piangono, che si amano“, ha scritto proprio Cecilia recentemente in un post per San Valentino.

