Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show nel segno di Mike Bongiorno: il significato della cravatta indossata da Zorzi

Sembra che questa sera non solo bisognerà stare attenti ai numerosi ospiti che sfileranno uno dopo l’altro in quel del Maurizio Costanzo Show: come ci si poteva anche aspettare dal momento che tra gli ospiti figura Tommaso Zorzi, nulla sarà lasciato al caso e nel look scelto dal vincitore del Grande Fratello Vip spicca un dettaglio altamente simbolico e molto, molto prezioso.

Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show

Che Tommaso Zorzi avrebbe avuto lunga vita anche oltre la porta rossa del Grande Fratello Vip lo si sapeva fin dal principio: carismatico e con quella buona dose di narcisismo tipico dello showman, Zorzi ha iniziato il suo show quando ancora il Grande Fratello Vip doveva vincerlo.

Tra i suoi più grandi sogni, avverati da Alfonso Signorini, quello di incontrare Maria De Filippi: una chiamata arrivata in diretta televisiva che aveva emozionato Zorzi che ora, sulla cresta dell’onda, sarà invece ospite tra gli ospiti scelti e voluti personalmente da Maurizio Costanzo per questa prima puntata della 39esima edizione del suo Maurizio Costanzo Show, il talk più longevo della televisione italiana in onda dall’82.

Tommaso Zorzi tra Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi

E proprio così Zorzi farà il suo regale ingresso in quel del Maurizio Costanzo Show, al fianco del compagno della sua “diva” De Filippi.

Un approdo secondario a quello nello studio de L’Isola dei Famosi dove si sta divertendo insieme a Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista. Come dicevamo, Tommaso Zorzi che non lascia nulla al caso, ha voluto scegliere per la sua prima apparizione in quel del Maurizio Costanzo Show un abbigliamento particolarmente, e nel dettaglio un look dal quale spiccherà con forza un indumento. Gli occhi saranno infatti puntati sulla cravatta: apparentemente nulla di che, niente che possa attirare l’attenzione senza un motivo.

La cravatta di Mike Bongiorno regalata da Leonardo

In realtà però, al collo Zorzi avrà un vero e proprio pezzo di storia: quella cravatta a righe oblique sui toni del blu e dell’azzurro infatti è un regalo che Tommaso Zorzi ha ricevuto dall’amico Leonardo Bongiorno. E non proprio un regalo qualunque dal momento che la cravatta apparteneva al padre di Leonardo, il grande della televisione italiana Mike Bongiorno. Un cimelio dunque pregiatissimo e prezioso che Zorzi ha voluto indossare per la sua prima grande occasione al fianco di Maurizio Costanzo.