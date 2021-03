Ogni puntata di Uomini e Donne riserva al pubblico dei colpi di scena. Le vicende amorose dei protagonisti del trono classico e di Dame e Cavalieri della versione over, riescono a tenere alta l’attenzione dei tanti telespettatori ed appassionati del programma. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, anche la puntata del 25 marzo presenta un’inaspettata novità.

Protagonista della puntata sarà Maria Tona, che è stata recentemente al centro di un acceso scambio d’opinioni con l’opinionista del programma Gianni Sperti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro chiude con Maria

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la storia protagonista della puntata del 25 marzo sarà quella di Alessandro e Maria.

I due protagonisti del dating show si frequentano già da qualche settimana. Tra Alessandro e Maria c’è una sostanziale differenza d’età, che sembrava, però, non avere peso sulla loro conoscenza sentimentale.

Invece, Alessandro nella puntata di oggi spiazzerà tutti, decidendo di chiudere la frequentazione con Maria. Tra i due non era mai stata siglata una promessa d’esclusiva e il giovane Cavaliere ha cominciato a frequentare anche Federica, un’altra protagonista del parterre femminile del dating show di Mediaset.

A quanto pare, proprio la conoscenza con la giovane Dama avrebbe fatto convincere Alessandro a mettere la parola fine alle uscite con Maria Tona.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria all’oscuro di tutto

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Maria resterà piuttosto amareggiata della scelta di Alessandro di escluderla dalle sue conoscenze ma, inoltre, avrà altro da recriminare al bel Cavaliere.

La Dama racconterà, infatti, di non essere stata precedentemente informata dell’uscita, avvenuta la sera precedente alla registrazione, tra Federica e Alessandro.

La notizia le sarebbe stata comunicata solo la mattina dopo via messaggio.

Al centro della discussione tra i due anche un bacio che Alessandro e Federica si sarebbero scambiati dopo una cena in albergo. Il Cavaliere racconterà di sentirsi molto attratto dalla giovane Dama e che, per questo motivo, non ci sarebbe più motivo di continuare la conoscenza con Maria.