Il Dantedì è un giorno che ricade ogni anno il 25 marzo, non è un caso che il nome ricordi quello del sommo Poeta Dante, infatti il Dantedì è proprio la giornata dedicata a Dante Alighieri.

Che cos’è il Dantedì

Il Dantedì è stato istituito per la prima volta nel 2020, ed è una giornata di commemorazione nazionale durante la quale si ricordano la vita e le opere di Dante Alighieri con numerose iniziative.

La scelta di dedicare una giornata a Dante è nata dal fatto che il poeta è unilateralmente considerato il padre della lingua italiana insieme a Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dante nella Commedia utilizzò il volgare fiorentino, la lingua del vulgo ovvero del popolo, scelta unica nel suo genere in quanto prima di allora non era stata usata.

Grazie a Dante la lingua del popolo fu elevata e nel giro di un secolo il volgare fiorentino fu modellato fino a diventare la lingua che tutti parliamo oggi.

La scelta del 25 marzo è nata invece grazie agli studi dei dantisti, che hanno individuato in questa data il giorno dell’inizio del suo viaggio descritto nella Commedia. Inizialmente si pensava che i giorni ricadessero intorno all’8 di aprile, ma molti studi hanno ipotizzato quest’altra data, grazie anche all’analisi di diversi indizi lasciati dal poeta.

Dantedì: tutti gli eventi in onore i Dante Alighieri

In occasione del Dantedì, anche in tempi di pandemia, sono diversi gli eventi digitali dedicati al Sommo Poeta. Quest’anno poi, la ricorrenza si veste di una maggiore cerimoniosità dato che il 2021 è l’anno in cui ricadono i 700 anni dalla morte di Dante, avvenuta tra il 13 e il 14 settembre 1321.

Tutti gli eventi: