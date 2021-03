Uomini e Donne a lutto, morto Fabio Donato Saccu: l'ex cavaliere del Trono Over aveva solamente 46 anni

È una notizia drammatica quella che arriva a squarciare di dolore l’atmosfera del più famoso dating show della televisione italiana, Uomini e Donne. È morto alla sola età di 46 anni l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu.

Lutto a Uomini e Donne: morto Fabio Donato Saccu

Con la sua semplicità e la sua favola con Lisa Leporati, ai tempi, aveva fatto breccia nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Una notizia drammatica quella che purtroppo è arrivata oggi in quel del dating show di Maria De Filippi e che riguarda proprio la morte del giovanissimo ex cavaliere del Trono Over, Fabio Donato Saccu.

L’ex cavaliere aveva solamente 46 anni e come è stato reso noto da Fanpage.it, il cavaliere da tempo lottava ormai contro un brutto male, un tumore contro il quale nulla ha potuto.

La storia d’amore con Lisa e la decisione di abbandonare Uomini e Donne insieme nel 2015

Originario di Biella, Fabio Donato Saccu era approdato nello studio di Uomini e Donne nel 2015 e in molti sicuramente avranno ancora in mente le dolci immagini di quella storia d’amore di cui era stato protagonista proprio nello studio della De Filippi. Un corteggiamento lento quello di Fabio nei confronti di Lisa che prima di conoscerlo aveva già dovuto fare i conti con una frequentazione in quel di Uomini e Donne.

Un’esperienza andata male che aveva fatto anche tentennare Lisa, quasi convintasi che fosse arrivato il momento di abbandonare il programma in solitaria. In quel momento però, l’incontro con Fabio, il corteggiamento e l’amore che li ha uniti sino a portarli, insieme, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne a viversi la propria storia d’amore.

“Fabio è volato in cielo adesso, alle ore 9“, sono le parole che ieri sera la madre di Fabio ha inviato agli amici del figlio, come riporta News Biella.