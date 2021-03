L’Italia sta imparando a conoscere di nuovo Paul Gascoigne, un talento del mondo del calcio degli anni ’90 e ora naufrago all’Isola dei Famosi. Qui, Gazza sta conquistando il pubblico e gli altri naufraghi con la sua simpatia e l’italiano stentatissimo. Come naturale, fuori dall’isola cresce la curiosità sulla sua vita fatta di successi ma anche tanti problemi. In queste ore, viene rilanciata la storia di come abbia reagito al coming out del figlio Regan.

Paul Gascoigne, coming out del figlio Regan

La vicenda non è strettamente recente, non è cioè una reazione vista nel corso delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, dove Paul è impegnato non solo a riuscire a mangiare, ma anche a farsi capire dagli altri naufraghi.

Il calciatore ha un passato da idolo della Lazio, dove ha giocato nei primi anni ’90, ma il suo italiano non ne ha giovato. Due anni fa, il figlio Regan ha fatto coming out durante un’intervista Tv: il giovane ballerino aveva annunciato di essere bisessuale, aspetto della sua vita che non aveva condiviso prima col padre.

Regan, figlio di Gascoigne e di Sheryl Failes, è nato nel 1996, subito dopo il ritorno in Scozia del padre. I rapporti tra i due, ha raccontato il ragazzo in un’intervista ripresa da numerose fonti, non sarebbero sempre stati ottimali.

A incidere anche i gravi problemi di abuso di alcol del padre Gazza, che sono arrivati spesso a costargli quasi la vita. Nel caso del coming out, però, la reazione è stata molto paterna.

Regan Gascoigne bisex: la reazione del padre Gazza

Paul Gascoigne, dopo aver appreso dall’intervista Tv della bisessualità del figlio, ha affidato la sua reazione ad un’intervista al Mirror uscita ad agosto 2020. Qui, Gazza ha dichiarato cosa ha detto al figlio Regan dopo il coming out: “Gli ho detto: ‘Non importa cosa fai, ti supporterò sempre al 100%, devi fare ciò che ti rende felice“.

Poi, ha aggiunto che deve essere stato difficile andare in tv e fare quel tipo di dichiarazione.

Il figlio, riporta il Mirror, avrebbe invece mandato questo messaggio al padre: “Gli ho scritto ‘mi spiace non aver avuto questa conversazione, non ne ho mai sentito il bisogno con te. Sapevo che saresti stato d’accordo‘. E così è stato“.

Gazza all’Isola dei Famosi 2021

I fan del reality e del calciatore, ora si aspettano che proprio il figlio di Paul Gascoigne possa venire a fare una sorpresa al padre, recapitandogli un messaggio o qualcos’altro. Da solo in Honduras, assieme a un gruppo affiatato ma comunque straniero rispetto a lui, e infortunatosi nel corso di una delle ultime prove, sembra proprio che a Gascoigne potrebbe servire una bella sorpresa.

Questo potrebbe spingere la produzione a organizzare un momento emozionante per lui.

Oltre i tanti problemi della sua vita, nell’occasione del coming out Gazza si è dimostrato un padre amorevole: un aspetto che sicuramente gli spettatori vorranno vedere.

