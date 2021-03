Alta tensione ad Amici dove i maestri sembrano sentire la competizione più degli allievi. In particolare tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella di Lorella Cuccarini e Arisa non scorre buon sangue e gli scontri non sono mancati.

Un altro battibecco è avvenuto durante la Comparata tra Raffaele e Teddy, che si sono sfidati con una canzone molto difficile, Listen di Beyoncé. Ma tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano il dissidio è esploso nuovamente su Martina.

Arisa e Rudy Zerbi: scintille ad Amici

Quando arriva il momento della sfida per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i due insegnanti scelgono le loro nemesi in questa stagione di Amici.

Si tratta di Lorella Cuccarini e Arisa, con cui ci sono scintille dalla prima puntata, soprattutto per quanto riguarda Martina, che Alessandra Celentano non ritiene degna di partecipare ad Amici.

La sfida di Zerbi ad Arisa

È Rudy Zerbi a scegliere di sfidare la squadra Arisa-Cuccarini: “Visto che vedo Anna non sorridere, voglio essere equo e visto che mi manca Arisa, facciamo scendere lei e Lorella“. Gli insegnanti non sono disposti a cedere terreno per quanto riguarda le critiche di essere troppo duri con i ragazzi: “Per noi equità vuol dire tenere qua chi se lo merita.

Ci sono elementi che non meritano di non stare qua ed elementi che lo meritano“, taglia corto Alessandra Celentano.

A sfidarsi in una Comparazione sono Raffaele e Teddy. Zerby, dopo che il suo pupillo ha cantato, chiede ad Arisa cosa ne pensi della sua interpretazione da pelle d’oca e se ritiene che Teddy possa equiparare la sua estensione vocale.

“Io confido nel talento di Teddy. Diciamo che nella musica non c’è regola. Io nella vita ho smesso di litigare tempo fa. Non so veramente avere a che fare con uno che ogni volta è così insinuante“, risponde Arisa.

Rudy Zerbi, di fronte alle strategie di Arisa per la canzone conclude: “Vi lascio fare le vostre losche trame“.

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: nuova lite per Martina

Le due prime donne di Amici si sono nuovamente fronteggiate in un Guanto di sfida tra Martina e Serena. Celentano però fa un annuncio: “La signora Cuccarini ha deciso di cambiare i passi, andando totalmente a favore di Martina. Vedrete una coreografia falsificata“, dichiara ai giudici.

Celentano lancia poi un’accusa a Lorella Cuccarini: “Tu le illudi queste ragazze. Tu rifiuti tutti i Guanti di sfida e quando le accetti li devi cambiare“.

Lorella Cuccarini difende Martina e il suo posto ad Amici

Lorella Cuccarini spiega il suo punto di vista: “Questi Guanti di sfida sono scorretti. Non ci provare. Non mi interessa un punto, ma che Martina non faccia brutta figura“. L’insegnante di Amici spiega che Martina è una ballerina di latino-americana e che quindi una coreografia neo-classica contro di lei è un chiaro tentativo di metterla in difficoltà.

Interviene Maria De Filippi

Di fronte alle polemiche di Alessandra Celentano per il cambiamento della sua coreografia, interviene Arisa: “Loro cambiano le regole come gli conviene.

Zerbi ha cambiato la canzone. Se vogliamo essere equi, dobbiamo essere equi“.

Celentano non ci sta e dichiara che nel ballo nessuno cambia i passi senza il permesso dell’ideatore: “Allora chiameremo Beyoncé e le chiederemo se Teddy può cambiare le parole“, dichiara riferendosi alla performance di prima, “La tua coreografia non è intoccabile“.

