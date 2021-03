Amici nella sua prima puntata serale vede già emergere forti dissapori tra due delle insegnanti, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Le due ex ballerine hanno visioni molto contrastanti, specialmente per quanto riguarda un’allieva della scuola di Amici, Rosa.

Secondo Alessandra Celentano non ha le basi per continuare a danzare nel talent e la maestra getta il primo guanto di sfida, che però Lorella Cuccarini sceglie di non raccogliere. I momenti di tensione proseguono per la serata e tra le due scoppia la guerra.

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: guerra ad Amici

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si sono punzecchiate tutta la serata durante il talent Amici, tornato nell’edizione serale.

La rottura si consuma su un’allieva di Cuccarini, Rosa, che Celentano non ritiene all’altezza di Amici.

Alessandra Celentano contesta l’assegnazione della maglia del serale a Rosa, dichiarando che “Ha la maglia abusivamente“. Dopo la performance dell’allieva, interviene Lorella Cuccarini: “Ricordami tu chi ha chiesto la scorsa settimana di sommare le classifiche anche per il ballo e di permettere di accedere ai primi due. Le classifiche ti piacciono solo quando sono giuste per te?“, chiede alla Celentano.

Rosa, allieva di Amici

Alessandra Celentano contro Rosa

“Ci sono ballerini migliori di lei che si meritavano un secondo posto“, rincara Alessandra Celentano, ma la collega rinfaccia il giudizio di Giuliano Peparini, molto colpito da Rosa.

Il guanto di sfida ad Amici

Non basta però, perché Alessandra Celentano prepara ben due guanti di sfida contro Rosa, tra cui una gara di can can con note di danza classica con Serena, che per Lorella Cuccarini rappresenta una sfida troppo squilibrata a sfavore della sua allieva.

“Sono due ragazze assolutamente diverse. Rosa è una ballerina di Modern“, dichiara Cuccarini, “Serena ha una preparazione prettamente classica, tant’è che ha studiato diversi anni anche al Teatro dell’Opera.

Non puoi metterle a confronto“.

La sfida tra Rosa e Serena ad Amici

Il parere della giuria

Anche la nuova giuria di Amici si spacca sulla questione, con Emanuele Filiberto di Savoia a favore della sfida: “Io ho vissuto nel Moulin Rouge e il can can l’ho visto. È vero che è molto classico, ma detto ciò a mio avviso un guanto di sfida bisogna raccattarlo“.

Diverso il parere di Stefano De Martino: “Da quello che ho capito Serena e Rosa hanno due preparazioni completamente diverse.

Faccio un esempio, è come mettere uno spartito di Chopin davanti a un pianista diplomato al Conservatorio e un altro che suona ad orecchio. Sappiamo già che Rosa non sa leggere lo spartito. Non credo che questo guanto serva a qualcosa, è una partita persa a tavolino“.

Anche Stash ritiene che non ci sia motivo per far ballare entrambe su questa coreografia: “Per spiccare non c’è bisogno di mettere in difficoltà per forza gli altri. Secondo me non è giusto“. Il guanto di sfida viene così annullato.

Lorella Cuccarini: frecciata velenosa a Celentano

Per Lorella Cuccarini, però, la questione con Alessandra Celentano rimane aperta.

“Io sento un po’ di puzza sotto il naso“, dichiara Cuccarini dopo aver ascoltato la lettera della sua rivale a Rosa, “Io penso che sia nel mondo del cinema che nel mondo della televisione ci siano state tante espressioni di danza anche molto belle e importanti. Sento nella tua lettera un tono per cui tutto quello che è fatto in televisione non viene considerato danza, mi devi spiegare per quale motivo la fai da 20 anni. Dovresti essere più coerente“. La questione per le due insegnanti sembra ancora ben lontana dalla risoluzione.