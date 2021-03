Un ritorno importante quello ad Amici per Stefano De Martino. Il conduttore, dopo l’esperienza in Rai, torna a casa dove è cominciata la sua carriera. Il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi riprenderà il 20 marzo con diverse novità, a cominciare dai giudici, tra cui ci sono nomi inaspettati.

Stefano De Martino torna al serale di Amici

Questa sera riprende Amici in edizione serale, dopo il grande successo del daytime di Maria De Filippi. Tra i giudici quest’anno ci sarà anche Stefano De Martino, che proprio da Amici ha lanciato la sua carriera. Il ballerino e conduttore ha partecipato alla nona edizione del talent nel 2009, uscendo purtroppo alla semifinale ma arrivando primo tra i ballerini.

Come professionista della danza ha partecipato l’anno dopo, per poi diventare conduttore del daytime nel 2015. D’altronde è nota l’amicizia tra Stefano De Martino e Maria De Filippi, legati anche dalle vicende amorose del ballerino, come raccontato dalla stessa conduttrice.

Chi saranno i giudici di Amici

Oltre a Stefano De Martino, gli altri giudici che lo affiancheranno nella valutazione dei 17 ragazzi in gara, saranno Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Proprio il gruppo musicale è uscito vincitore da Amici nel 2015, e durante la loro partecipazione hanno pubblicato l’album Out, diventato disco di platino.

Le novità del serale di Amici 2021

Tra le altre novità del serale di Amici c’è anche la partecipazione di Stéphane Jarny come nuovo direttore artistico. Il coreografo francese prende lo scettro da Giuliano Peparini, e può contare su un curriculum di tutto rispetto, che vede la collaborazione con star della musica mondiale come Kylie Minogue e Bob Sinclar.

Le squadre di allievi saranno tre, guidate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, e infine Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Non mancherà comunque la partecipazione di musicisti, produttori musicali, ballerini e coreografi esterni per permettere agli allievi di lavorare su loro produzioni inedite.

Chi ci sarà per la prima serata

Maria De Filippi ha voluto puntare sulla sicurezza per la prima puntata serale di Amici 2021. Al suo fianco ci sarà la grande amica Sabrina Ferilli, che sarà ospite insieme a Pio e Amedeo.

L’attrice ha partecipato anche a Tú sí que vales, programma ideato dalla stessa De Filippi, con cui amicizia e lavoro procedono di pari passo. “Lei proprio studia come farmi gli scherzi“, ha dichiarato Sabrina Ferilli durante una recente intervista a Verissimo, dove ha raccontato il rapporto con la conduttrice.

