Dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, alla relazione con Belén Rodriguez: tutto su Stefano De Martino, il ragazzo partito da Torre Annunziata con il sogno della danza e approdato in televisione nelle vesti di conduttore, nonché uno dei sex symbol italiani.

Stefano De Martino e il sogno della danza

Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata, provincia di Napoli, il 3 ottobre del 1989. Fin da piccolo decide di seguire le ombre del padre, anche lui in passato un ballerino, dedicando anima e corpo alla danza. Raggiunta la maggiore età, Stefano si aggiudica una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center.

L’esperienza americana gli permette di approcciarsi professionalmente all’universo della danza contemporanea e moderna.

Chi è Adelaide De Martino: tutto sulla sorella del ballerino

Amici di Maria De Filippi e la semifinale con Emma Marrone

Lavora per un anno con la Oltre Dance Company per poi decidere, nel 2009, di presentarsi tra i concorrenti della nona edizione di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Raggiunta la semifinale, De Martino si classifica primo nella categoria della danza consacrato dal pubblico.

A trionfare infatti, in quella edizione, era stata l’allora compagna di squadra, e anche allora fidanzata, Emma Marrone. Nonostante la vittoria sfumata, Stefano ottiene un contratto dal Complexions Contemporary Ballet, un’importante compagnia di danza contemporanea americana. Con questa il ballerino consacrerà definitivamente il suo talento prendendo parte ad un tour in Nuova Zelanda, Hawaii ed Australia. L’anno successivo torna ad Amici ma questa volta in veste di ballerino professionista.

Emma Marrone e Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi nel 2009

Da ballerino a conduttore televisivo

Stefano De Martino continua a muovere i primi passi nell’universo della conduzione televisiva proprio ad Amici: prima come ballerino professionista poi come direttore del Daytime nel 2015.

Nello stesso anno è tra i protagonisti della trasmissione Pequenos gigantes, condotta dall’allora compagna Belén Rodriguez. Tra i programmi che lo vedranno protagonista ricordiamo sicuramente Selfie – Le cose cambiano di Simona Ventura, e L’Isola dei Famosi dove ricoprirà il ruolo di inviato nel 2018.

Attualmente, conduce Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino nelle vesti di inviato a L’Isola dei Famosi

Dalla relazione con Emma Marrone al matrimonio con Belén

Il cantante campano è stato più volte al centro del gossip per le sue presunte o lunghe relazioni amorose con alcune delle più note figure dello spettacolo.

Tra queste non possiamo non ricordare Emma Marrone. I due, entrambi concorrenti della nona edizione di Amici, si sarebbero innamorati proprio negli studi di Mediaset. Dopo 2 anni passati insieme qualcosa sembra incrinarsi e la coppia annuncia la fine della relazione.

Da Borriello a Stefano De Martino: tutti gli amori di Belén Rodriguez

Belén conosciuta ad Amici

Tra le cause scatenanti sembrerebbe esserci una donna: la showgirl argentina Belén Rodriguez.

Dopo essersi conosciuti nel programma che ha reso grande il ballerino, i due hanno annunciato la loro relazione nel 2012. Neanche un anno più tardi nasce il piccolo Santiago e la coppia decide di sposarsi. Nel 2015, dopo appena 2 anni di matrimonio, annunciano la separazione.

Il matrimonio poi l’addio e il falso tradimento con la Marcuzzi

In seguito ad una “pausa di riflessione” durata quasi 4 anni, e che ha visto entrambi accompagnarsi con altre figure dello spettacolo, i due sembrano riavvicinarsi a fine 2019 ma sarà solo un ritorno di fiamma passeggero destinato a terminare nel maggio del 2020.

Impossibile dimenticare il seguito e la presunta relazione extraconiugale attribuita a De Martino con un altro volto della televisione, Alessia Marcuzzi: una relazione però del tutto smentita da ambo le parti.

La nuova fidanzata Mariacarla Boscono

Per chi si domanda chi sia ora la donna al fianco del ballerino, sembra sia possibile rispondere in maniera quasi del tutto certa: Mariacarla Boscono. La modella sarebbe molto più che una “nuova fiamma”: proprio in tempi recenti sarebbe stata paparazzata fuori dal cancello di casa di De Martino con tanto di chiavi in mano a suggerire una presunta convivenza.

Ancor più stabile e alla luce del sole invece la nuova storia d’amore dell’ex moglie Belén Rodriguez, fidanzata con Spinalbese: la showgirl argentina, secondo voci sempre più insistenti, sarebbe incinta di una bambina.

