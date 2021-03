La bella influencer genovese ha coronato il suo sogno d’amore con Andrea Cerioli, nello studio di Uomini e Donne. Adesso, Arianna Cirrincione fa la modella e attende che il suo fidanzato, nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, torni da lei. Chi è Arianna Cirrincione, vita privata e carriera.

Arianna Cirrincione: l’esperienza a Uomini e Donne e l’amore con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione fa il suo esordio televisivo a Uomini e Donne, noto programma condotto da Maria De Filippi. La modella genovese scende la scalinata per corteggiare Andrea Cerioli, l’allora tronista. Tra i due nasce subito un’intesa e alla fine del suo percorso, Andrea Cerioli sceglie Arianna.

I due si innamorano fuori dallo studio e, ancora oggi, li lega un forte amore. Dopo lo studio di Mediaset, la neo coppia partecipa al programma di MTV Cribs Italia. La relazione tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli procede a gonfie vele, i due vivono insieme felici e non c’è l’ombra di crisi nella coppia.

“L’amore non è pratico. Non è destino che sia facile. Non appare a comando. Non ti lascia innamorare di chi vuoi. Essa non sorge né nel momento più opportuno né nel più conveniente“, scrive lei su Instagram per celebrare il suo amore.

“Potrebbe abbinarti a qualcuno che non ti saresti mai aspettata. Ti mette faccia a faccia con ostacoli infiniti. Ma alla fine, niente di tutto ciò avrà importanza perché è il modo in cui supererai i suoi ostacoli che definiranno il tuo amore. Non sarà pratico, ma l’amore alla fine è la cosa migliore che ti possa capitare“.

La carriera e la vita privata di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione nasce a Genova nel 1995, con la passione per la moda. La bella genovese, diventa modella già prima di Uomini e Donne e ora è un’influencer seguitissima sui social. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, ma quello che si può dire è che la bella Arianna continua a farsi strada nel mondo della moda e si è trasferita a Bologna per poter vivere con il suo Andrea.

Tifosa della Sampdoria, Arianna è appassionata di calcio e ama particolarmente viaggiare. Nella sua vita privata, ha un legame molto speciale con suo fratello Andrea, che vive a Genova.