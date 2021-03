Saltano i nervi a L’Isola dei Famosi e, a distanza di poche puntate dall’inizio del reality, nascono nuove infuocatissime dinamiche. Awed e Vera Gemma sono isolati dal gruppo, considerato un gregge che segue il ‘leader’ Gilles Rocca. E proprio tra Awed e Gilles si consuma un accesissimo scontro, con l’influencer che accusa l’attore di averlo minacciato: “Ha la rabbia dentro“.

Vera Gemma e Awed contro tutti

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi esplode il putiferio in Palapa. Ormai si sono instaurate amicizie ed inimicizie tra i naufraghi e la tensione in Honduras è palpabile. Al centro degli attriti sono Awed e Vera Gemma da una parte e il resto del gruppo dall’altra.

Il giovane youtuber e la figlia del grande attore Giuliano Gemma si sono infatti isolati dal resto del gruppo negli ultimi giorni. Il loro giudizio nei confronti degli altri naufraghi è negativo, poiché li considerano un gregge di pecorelle in balia della leadership di Gilles Rocca. L’attore ha infatti manifestato importanti doti di leader e di collante del gruppo, eppure questa sua posizione autoritaria è parecchio malvista da Awed e Vera.

Nella puntata di questa sera Ilary Blasi mostra una clip che ripercorre i dissapori tra i naufraghi e, in Palapa, si accende il dibattito su Vera, Awed e la loro antipatia nei confronti del gruppo.

I toni, da subito, sono accesissimi.

L’accusa di Awed: “Mi ha minacciato“

A gettare benzina sul fuoco è, in particolare, una pesantissima accusa di Awed rivolta contro Gilles Rocca. Inizialmente amici, tra i due qualcosa si è incrinato e negli ultimi giorni hanno avuto da litigare. Il litigio, però, si è trasformato presto in un vero e proprio botta e risposta tra parole pesanti e, addirittura, minacce. È questa l’accusa di Awed, che rivela a Ilary Blasi e i presenti in studio di essere stato minacciato dall’attore: “Mi ha minacciato, mi ha detto: ‘Ti do una bastonata’.

Io assicuro che ho avuto paura, perché ha la rabbia dentro, è aggressivo“.

Gilles Rocca appare sconcertato dalle accuse, nelle quali non ci si rivede. A prendere parola è Roberto Ciufoli, che attacca Awed in difesa di Gilles: “Awed ha avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti di Gilles. Trovo che sia un teatrino costruito a misura di telecamera“.

