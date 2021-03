Forte l’emozione sul profilo Instagram del noto dating show di Canale 5 Uomini e Donne: una giornata in cui, oltre ad aver voluto dedicare la giusta attenzione alle dinamiche del programma, la redazione di Maria De Filippi ha voluto omaggiare l’ex cavaliere del Trono Over che purtroppo non c’è più, venuto a mancare dopo la battaglia contro una brutta malattia: Fabio Donato Saccu.

Fabio Donato Saccu, morto a 46 anni l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Era il 25 marzo scorso quando purtroppo i familiari e in particolare la madre di Fabio Donato Saccu rendeva nota la notizia della sua scomparsa, la battaglia persa contro un brutto male.

Una notizia che aveva purtroppo lasciato senza parole i tanti appassionati del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove Fabio Donato Saccu di Biella si era fatto conoscere in quel del Trono Over come ex cavaliere.

L’omaggio dello staff di Uomini e Donne su Instagram

Morto a soli 46 anni, Fabio Donato Saccu aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con quell’amore da favola sbocciato davanti alle telecamere di Maria De Filippi con la dama Lisa con la quale aveva successivamente deciso di abbandonare il programma per potersi vivere fuori, nella quotidianità.

Il commovente video su Instagram

E proprio quest’oggi, dove Fabio Donato Saccu si era fatto conoscere, gli è stato reso omaggio: ha fatto capolino proprio poco prima della messa in onda dell’odierna puntata del 29 marzo un post firmato dalla redazione di Maria De Filippi sul profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram. Poche parole per far parlare le immagini: “Ciao Fabio“. Un video commovente in cui a carosello scorrono le immagini e i filmati che ritraggono la storia di Fabio Donato Saccu in quel del dating show tra i più amati della televisione.