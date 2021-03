Isola dei Famosi le anticipazioni della puntata di giovedì: due nuove naufraghe nelle Honduras

All’Isola dei Famosi arrivano due nuove naufraghe. Secondo TvBlog, da domani sera il cast dell’Isola si arricchirebbe di due nuove concorrenti. Si tratterebbe di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi, anticipazioni: due nuove naufraghe

L’Isola non smette di stupire i suoi telespettatori. Ogni puntata una sorpresa, sotto la conduzione di Ilary Blasi e arricchite dalle opinioni di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ogni lunedì e giovedì sera su Canale5 c’è sempre qualcosa di nuovo e inaspettato.

E, secondo le anticipazioni uscite su TvBlog, anche domani il reality show non sarà da meno.

Si sussurra, infatti, che al gruppo eterogeneo di naufraghi delle Honduras guidati da Massimiliano Rosolino si stiano per aggiungere due nuove concorrenti. Si tratterebbe della campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti.

Chi è Isolde Kostner

L’Isola, quindi, da domani sera si dovrebbe arricchire di due nuove naufraghe, due donne molto note rispettivamente nell’ambito dello sport e della moda. Isolde Kostner è una campionessa di sci, nata a Bolzano il 20 marzo 1975. Quando gareggiava, le sue specialità erano la discesa libera e il super gigante.

La sua carriera è costellata di premi e medaglie. Infatti, ha vinto per ben 15 volte il titolo mondiale, due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche. Inoltre, è stata portabandiera per l’Italia nel 2002 durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City. Isolde ha partecipato anche al talent Notti sul ghiaccio, dove è arrivata al terzo posto. Oggi gestisce un albergo a Selva di Val Gardena insieme al marito.

Chi è Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti, 25 anni, nata a Brescia, è invece una modella.

Ha posato per importanti riviste di moda e anche per diverse pubblicità. È comparsa già sul grande schermo interpretando un piccolo ruolo in Loro di Sorrentino. TvBlog riporta ciò che lei stessa ha detto di sé. Beatrice ha sostenuto che il suo stile preferito sia l’Easy Cool. Perciò non ama il trucco e si preferisce al naturale. Inoltre, il suo outfit preferito sono i jeans, ed è appassionata di scarpe. Altre sue passioni sono la musica pop e il nuoto. Inoltre le piace viaggiare e scoprire nuove culture, tutte qualità che le saranno molto favorevoli all’Isola.