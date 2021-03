Chi dice Kostner, dice Olimpiadi. In Italia, c’è una dinastia di sportivi che ha regalato alcuni dei più grandi successi atletici degli ultimi decenni ai fan degli sport invernali, e questa dinastia è quella dei Kostner: molti hockeisti, alcuni fondisti, altri sciatori. In quest’ultima categoria si collega colei che più di tutti, in famiglia, ha portato ribalta e eccessi: Isolde Kostner, classe 1975, ex sciatrice e collezionista di enormi successi in campo internazionale.

Isolde Kostner, gli inizi: la famiglia di sportivi e lo sci

Nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin Kostner e cugina dell’hockeista Simon Kostner, anche Isolde da piccola sognava lo sport con pattini e disco su ghiaccio.

Come ha avuto modo di raccontare la stessa Isolde in diverse interviste, il suo fu un sogno insoddisfabile: come donna non avrebbe potuto partecipare, all’epoca, agli allenamenti, e dunque dirottò le sue attenzioni sullo sci. A 11 anni divenne agonista, ed a 16 fu affiancata dai due allenatori che più ebbero spazio ed importanza nella sua carriera: Karl Mussner e Valerio Ghilardi. Nel tempo, ha compreso che il suo punto forte erano due specialità: il supergigante e la discesa libera. Negli anni è stata, insieme a Deborah Compagnoni e Federica Brignone, una delle atlete di punta dello sci italiano.

Nella sua carriera ha collezionato 2 coppe del mondo, 3 medaglie iridate, 3 medaglie olimpiche ed ha ottenuto il primato italiano di numero di podi conquistati in coppa del mondo.

Nata in una famiglia di agonisti della neve, Isolde Kostner è cresciuta con due fratelli e una sorella. Sua cugina è l’olimpionica Carolina Kostner, anch’ella grande ottenitrice di medaglie a livello mondiale. Nel 2006 si è sposata con Werner Perathoner, da cui ha avuto 3 figli: David, Gabriel e Philip).

Isolde Kostner, la vita oltre lo sci

Dal 2008 Isolde Kostner si è ritirata dallo sci.

Si è dedicata ad attività completamente diverse da quella sportiva agonistica ed ha partecipato a Ballando con Le Stelle, esperienza che ha trovato molto interessante proprio perché tanto diversa da quella che aveva portato avanti per decenni della sua vita.

Isolde Kostner ha anche un hotel, il Garni Residence Soraiser, in Selva di Val Gardena: qui ha trovato la dimensione perfetta tra natura, montagna e cura della famiglia. Sul sito dell’albergo, in una pagina a lei dedicata, si legge: “Mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner, che sono al centro della mia vita”.