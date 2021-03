L’inizio di aprile vi riserva un oroscopo per lo più positivo ma con qualche piccolo aspetto negativo, cari amici dell’Acquario.

Da una parte aveva Giove a spianarvi la strada verso la tranquillità, ma Urano è ancora appostato pronto a tendervi qualche piccola imboscata mentre siete distratti. Grazie al vostro spirito, riuscite sempre a cavarvela, evitando quando possibile i problemi, oppure risolvendoli prima che si presentino.

In amore, qualcuno del vostro passato potrebbe tornare nella vostra vita con le migliori intenzioni possibili. Mentre per il lavoro, la giornata del 1° aprile potrebbe presentarvi una piccola sfida, ma con grandi gratificazioni se doveste riuscire a portarla a termine nel migliore dei modi!

Oroscopo Acquario di domani 1 aprile: Amore, il ritorno del passato

Per questo inizio d’aprile, le stelle suggeriscono la possibilità che qualcuno del vostro passato torni in punta di piedi nella vostra vita. Dipende solamente da voi, cari Acquario, la decisione di dargli una seconda possibilità. Magari in passato non era il momento giusto per voi ed ora potreste sentirvi un po’ più sicuri!

Sicuramente, approfondire una conoscenza non è mai una cosa negativa, potreste al massimo guadagnarne un’amicizia!

Per i single del segno, però, non sembra esserci movimento nell’imminente futuro, ma basta avere ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo Acquario di domani 1 aprile: Lavoro

La giornata lavorativa che apre il mese di aprile potrebbe presentarvi una piccola prova di forza. Nulla che non possiate fronteggiare se non vi fate abbattere dalle piccole avversità, ma non è una caratteristica del vostro segno, quindi potete farcela! Vincendo la sfida, potreste anche ricevere un qualche tipo di gratificazione, personale, lavorativa o economica.

Il successo dipende solamente dal vostro impegno, quindi se pensate che sia il momento di raggiungere posizioni più importanti, datevi da fare e qualcuno vi noterà sicuramente!

Tuttavia, se non siete soddisfatti il momento non è sicuramente tra i migliori per decidere di cambiare completamente vita.