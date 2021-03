Le previsioni per l’oroscopo del 1° aprile per voi Gemelli sono per lo più positive, anche se qualcosa potrebbe farvi storcere ancora il naso.

L’influsso della Luna, presente nella vostra orbita per qualche giorno, vi alleggerisce l’umore, rendendovi più spensierati e felici. Giove e Saturno sono dietro l’angolo e quando passeranno nella vostra orbita saranno giorni veramente positivi!

Se state passando un brutto momento in amore, potreste finalmente riuscire a recuperare qualcosa della relazione a cui tenete così tanto.

L’enorme mole di lavoro di marzo, invece, vi ha lasciato affaticati e stanchi.

Ora, però, è il momento di riposare un pochino, ma se doveste ancora concludere qualcosa, stringete i denti ancora un pochino.

Oroscopo Gemelli 1 aprile Amore: le previsioni dell’oroscopo

Marzo potrebbe avervi lasciato un po’ di amaro in bocca, cari amici nati sotto il segno dei Gemelli, ma ormai si è concluso e potrebbe essere il momento per rimboccarsi le maniche. Se avete affrontato qualche discussione con la vostra dolce metà e ora la sentite un po’ distante, cercate di andare oltre, magari facendo voi il primo passo, la Luna regalerà emozioni importanti in questi giorni.

I single del segno, invece, potrebbero essere davanti al momento in cui mettersi veramente in gioco.

Le carte sono tutte in tavola, dovete solo decidere voi quali scoprire, alcune riservano veramente delle belle sorprese! Se cercaste qualcosa di semplice, senza impegno, le stelle sarebbero comunque dalla vostra parte. Insomma, buttatevi nelle cose che vi spaventano!

Oroscopo Gemelli 1 Aprile: Lavoro

Cari Gemelli, il mese di marzo per quanto riguarda il lavoro vi ha spompati, potreste aver fatto più del necessario e ora volete un po’ di riposo. Se la situazione lo permette, staccate un po’, ve lo siete meritato.

Però è anche importante non abbandonare nessun progetto già iniziato a metà dell’opera, oppure tutti gli sforzi passati potrebbero rivelarsi vani. Gli intoppi potrebbero non essere ancora del tutto passati, Mercurio vi è in opposizione ed è meglio non sfidare troppo la sorte.