Amici del Leone, le previsioni per l’oroscopo di questo 1° aprile non sembrano essere negative, ma neppure positive.

Vi trovate in mezzo all’influenza di molti pianeti, e non tutti lo fanno positivamente. Marte, Venere e il Sole sono dalla vostra parte, donandovi un po’ di tranquillità sia in amore che nel lavoro. Tuttavia, a remare contro di voi ci sono Giove e Saturno che potrebbero mettervi di fronte ad alcune sfide significative. Ma siete dei veri combattenti e non vi fate abbattere, saprete fronteggiare tutto al meglio come vostro solito!

Oroscopo di domani 1 aprile Amore

Voi nati sotto il segno del Leone siete alla costante ricerca di tranquillità all’interno della copia.

Cercate di creare un clima sereno e il più delle volte ci riuscite senza troppi problemi, affrontando e superando i problemi senza farvi abbattere anche quando solo grossi.

Ed è proprio quel clima pacato e tranquillo che sembra caratterizzare l’inizio di aprile! Tuttavia, se voleste portare la relazione su un nuovo piano, facendo qualche passo più lungo, potrebbe essere ancora meglio aspettare per ora. Per i grandi passi serve stabilità economica e sociale, e questo momento non è dei migliori.

Occhio però, se il partner è nato Bilancia la tranquillità potrebbe essere ancora lontana e qualche piccola incomprensione potrebbe aspettarvi dietro l’angolo.

Oroscopo di domani 1 aprile: Giornate lavorative tranquille

Se il mese di marzo, per voi Leone, si è chiuso con degli ottimi risultati, non aspettatevi grosse novità da questo inizio d’aprile. Continuate sulla vostra strada, quando fate le cose in base alle vostre sensazioni riuscite sempre a dare il meglio e a raggiungere l’obbiettivo velocemente.

I creativi e gli artisti si potrebbero trovare a breve di fronte ad alcune novità importanti oppure a qualche cambio significativo.

Tenete gli occhi aperti, ma non cercate di forzare il destino perché potreste ottenere il risultato contrario.

I dipendenti e gli operai, invece, si trovano in un momento di stasi. Prendete le cose per come capitano senza pretendere degli stravolgimenti.