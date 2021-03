L’oroscopo del 1° aprile, amici dei Pesci, è all’insegna del recupero mentale e fisico, niente sfide per voi o complicazioni!

Se all’interno del vostro nucleo familiare ci sono state alcune incomprensioni, le cose potrebbero migliorare presto, magari quando meno ve l’aspettate! In amore le cose procedono al meglio, per chi è impegnato in una relazione stabile o ne ha appena iniziata una nuova. Per i single potrebbe essere il momento migliore per guardarsi un po’ intorno.

Anche la giornata lavorativa non sembra riservarvi nulla di particolare, ma se foste disoccupati uno degli ultimi curriculum inviati potrebbe portare i suoi frutti nei prossimi giorni!

Oroscopo Pesci di domani 1 aprile: Amore

Quella del 1° aprile sembra essere una giornata veramente rilassante per voi dei Pesci. Le coppie stanno attraversando un momento di tranquillità e felicità, ma non sembra esserci ancora un cielo propizio per fare progetti a lungo termine, teneteli ancora un attimino nel cassetto.

La congiunzione astrale del mese di aprile sembra suggerire una qualche nuova relazione importante. I single potrebbero trovare ciò che cercano da tempo nelle persone che li circondano tutti i giorni!

Oroscopo Pesci di domani 1 aprile: Lavoro

Sul lavoro non sembrano esserci grossi stravolgimenti all’orizzonte.

Chi svolge una professione creativa, potrebbe ricevere da un momento all’altro un’illuminazione per qualche nuovo progetto o lavoro. La creatività è uno dei vostri punti di forza principali, quindi anche se lavorate in un campo diverso, continuate a coltivare le vostre passioni.

Non si sa mai, un giorno potreste finalmente riuscire a concretizzare qualcosa in cui avete sempre sperato ma che avete un po’ accantonato. Ora che siete in un momento di tranquillità e si avvicina lo stacco della Pasqua, potreste rendervi conto che quello che credevate impossibile non lo è, se ci si impegna fino in fondo!

Mentre se la carriera creativa non è mai stata tra i vostri pensieri, godetevi la calma di questi momenti che qualcosa di imprevisto potrebbe sempre succedere!