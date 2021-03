Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva da Moreno Napoli, l’ex di Uomini e Donne diventato noto al grande pubblico soprattutto per la sua forte e impressionante somiglianza con il celebre ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino.

Secondo quanto trapelato da una diretta Instagram che lo ha avuto come protagonista, Moreno Napoli avrebbe portato alla luce altarini che gettato sospetti sulla coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, dubbi sulla relazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Tanti lo ricorderanno sicuramente per la forte somiglianza, quasi speculare, con il celebre conduttore televisivo ed ex marito di Belén Rodriguez, Stefano De Martino.

Lui è Moreno Napoli, noto anche per essere stato uno degli ex corteggiatori di Uomini e Donne. Si trovava nel corso di una diretta Instagram a ruota libera l’ex di Uomini e Donne quando, secondo quanto riportato da testate come Today, avrebbe proferito qualcosa di molto “scomodo” riguardo una delle coppie di punta del programma di Maria De Filippi.

La rivelazione di Moreno Napoli: “Tutta una montatura“

Si trovava in compagnia di altri ex volti di Uomini e Donne quando si sarebbe fatto scappare qualche commento di troppo sulla storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua.

A sua detta una relazione che ben si discosterebbe dalla realtà: “Secondo me è tutta una montatura – avrebbe dichiarato Moreno Napoli su Instagram – Da quel che so lui è arrivato lì, era già stato nel parterre, conosceva già Roberta, guarda caso escono lui e Roberta… io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito“, le pesanti parole a commento della coppia forgiata da Maria De Filippi da parte di Moreno che sembra essersi fatto i propri personali conti sulla loro relazione.

Approfondisci

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani, è caos: “Sei stata l’amante di Walter Chiari”

Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo, belle novità per Samantha Curcio: arrivano nuovi corteggiatori

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne pronti al matrimonio: tutti i dettagli, invitati e location