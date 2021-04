Al via le iscrizioni per il Bonus Cultura 2021: quest’anno tocca ai nati nel 2002 poter ricevere lo speciale bonus che prevede l’erogazione di 500 euro da poter spendere per numerose attività del settore culturale. Le istruzioni per iscriversi al programma 18app e le domande più comuni sul Bonus Cultura.

Bonus Cultura: cosa è e come funziona

Introdotto per la prima volta nel 2016, il Bonus Cultura è un’iniziativa che punta a promuovere la cultura tra i giovanissimi. Arrivata alla quinta edizione, quest’anno possono far domanda i nati nel 2002. Per chi desidera usufruire del bonus, c’è bisogno di registrarsi sul sito www.18app.italia.it (solo da pc o tablet) e seguire i pochi semplici passaggi, tra cui la verifica dell’identità digitale.

Per questo, è necessario che l’utente sia in possesso di credenziali SPID, richiedibili anche tramite il sito di Poste Italiane.

Bonus Cultura: cosa comprare coi 500 euro

Una volta ottenuto, il Bonus da 500 euro sarà utilizzabile per l’acquisto di numerosi prodotti o eventi, tutti legati all’ambito della cultura. I buoni, infatti, possono essere utilizzati per:

Biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo come per esempio danza e circhi

come per esempio danza e circhi Biglietti per mostre, musei, gallerie, parchi naturali ed aree archeologiche

Libri , compresi gli audiolibri e gli e-book (ma non è possibile acquistare e-reader)

, compresi gli audiolibri e gli e-book (ma non è possibile acquistare e-reader) Musica , intesa come cd, dvd, dischi in vinile o musica online

, intesa come cd, dvd, dischi in vinile o musica online Corsi di musica, teatro o di lingua straniera

di musica, teatro o di lingua straniera Prodotti dell’editoria audiovisiva e quindi film in dvd o blu-ray , fatta accezione per videogiochi, materiale pornografico o di incitamento alla violenza, odio razziale e discriminazione; esclusi anche gli abbonamenti alle piattaforme streaming

, fatta accezione per videogiochi, materiale pornografico o di incitamento alla violenza, odio razziale e discriminazione; esclusi anche gli abbonamenti alle piattaforme streaming Abbonamenti ai quotidiani, anche in formato digitale

Qualsiasi uso diverso da quello dei beni e servizi indicati dal sito, è considerato vietato, così come la cessione a terzi del Bonus Cultura.

Ogni bene o servizio, inoltre, è acquistabile solo una volta: non è possibile quindi comprare due biglietti per lo stesso spettacolo al cinema, ma in compenso non c’è limite di spesa per gli acquisti. Questo vuol dire che, tecnicamente, se si volesse spendere 500 euro per un singolo concerto, sarebbe possibile.

Bonus Cultura: quando scadono le iscrizioni e entro quando va speso

Le specifiche dell’iniziativa sono disponibili nell’elenco FAQ sul sito ufficiale, dove vengono inoltre indicate le tempistiche per iscriversi al Bonus Cultura e anche entro quando è possibile utilizzarlo.

Per i nati nel 2002, c’è tempo fino al 31 agosto 2021 per richiedere il Bonus, che dovrà essere utilizzato entro massimo il 28 febbraio 2022. La speranza dei 18enni, senza dubbi, è che gli eventi live, cinema e teatri possano riaprire al più presto, altrimenti il Bonus Cultura sarà drasticamente limitato.

