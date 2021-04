Giulia De Lellis torna prepotentemente sulla scena televisiva, mai abbandonata d’altronde dopo il successo di Uomini e Donne, ed è l’ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti. L’influencer partecipa per beneficienza e non mancano battute del conduttore riguardo alla sua incredibile popolarità sui social. Giulia De Lellis ne ha parlato anche con Maurizio Costanzo, da cui è andata proprio per parlare del successo del suo lavoro, di cui ha spiegato i motivi.

Giulia De Lellis: la battuta di Amadeus ai Soliti Ignoti

Giulia De Lellis ha giocato nel famoso quiz show su Rai 1, condotto da Amadeus, dove ha portato molto del suo brio.

Il conduttore, presentandola, non ha mancato di fare una battuta: “Abbiamo una famosissima influencer con milioni e milioni di follower. Stavo pensando che io per avere magari qualche follower in più devo mettere il mio cane, devo pubblicare su Instagram che prende più follower di me, il mio cane va fortissimo“.

Un’ammissione sicuramente sincera quella di Amadeus, che sembra non amare molto i social. Il conduttore su Instagram non ha un profilo, ma ne condivide uno con la moglie Giovanna Civitillo, che conta 413mila follower. Ben diversa la situazione di Giulia De Lellis, che forte dei suoi 5 milioni di follower, sicuramente potrà dare qualche consiglio al conduttore.

Giulia De Lellis e Amadeus ai Soliti Ignoti

Il successo di Giulia De Lellis

L’influencer ha parlato del suo successo ieri sera al Maurizio Costanzo Show, a cui è stata invitata ben 3 volte dal conduttore più famoso di Mediaset. Giulia De Lellis ha affrontato la questione anche in un post su Instagram, dove ha scritto: “È finita poco fa una splendida puntata del Maurizio Costanzo Show e riflettevo (non riesco a prendere sonno così condivido con voi come sempre). Sono così onorata ed emozionata ogni volta di andare lì, soprattutto quest’ultima dove il tema era ‘il successo’“.

L’ex volto di Uomini e Donne ha svelato il suo segreto: “Ma il vero successo del mio lavoro, lasciatemelo dire, è aver avuto la possibilità di conoscere professionisti ma soprattutto persone straordinarie che mi lasciano sempre tanto. Se penso a quanto ho imparato nell’ultimo anno della mia vita grazie a tutti loro…“. Con umiltà ammette che la strada è ancora lunga, e in fondo la sua carriera è iniziata solo nel 2016, proprio nel dating show di Maria De Filippi, dove ha iniziato la sua storia con Andrea Damante.

