La storia di Andrea Damante e Giulia De Lellis si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo i tira e molla continui, i due hanno deciso di prendere strade separate. Ma la giovane influencer sembra essersi subito consolata fra le braccia di un grande amico del dj. Damante, in studio a Verissimo, racconta come sia venuto a conoscenza di questa love story.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: la fine di un amore

Andrea Damante e Giulia De Lellis restano una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo. La storia d’amore fra i due ragazzi ha appassionato milioni di seguaci, sino all’improvvisa rottura dovuta ai tradimenti di lui.

Rottura che ha spinto la giovane influencer a scrivere un libro, Le corna stanno bene su tutto, per gettare su carta tutta la sua rabbia dopo il tradimento subito. La coppia, però, ha vissuto un graduale riavvicinamento che li ha portati a rimettersi insieme e a vivere fianco a fianco i mesi bui della quarantena.

Adesso, però, le cose sono decisamente cambiate. Non c’è più feeling nella coppia, che ha deciso di prendere strade separate dopo gli sforzi messi in atto per concedersi una seconda possibilità.

Anzi, per Giulia De Lellis sembra essere tornato l’amore, ma non quello del dj veronese. Secondo gli ultimi rumors, al fianco della ragazza c’è nientemeno che Carlo Beretta, grande amico del ‘Dama‘.

L’amore durante la quarantena

A Verissimo, ospite nello studio di Silvia Toffanin, Andrea Damante racconta alla padrona di casa come è evoluto il suo rapporto con l’influencer. Il ragazzo racconta di essere stata insieme a lei durante la quarantena, quando uscirono le foto che li ritraevano fianco a fianco: “Noi eravamo tornati innamorati, abbiamo passato il lock-down insieme.

C’è sempre stata un’elettricità particolare tra di noi“. Poi aggiunge: “La cosa è iniziata benissimo, ma in quarantena abbiamo avuto le nostre discussioni ed è venuto fuori che non è mai stata single i mesi precedenti. Non è mai stata da sola. Io ho trovato giusto parlarne, ma stavamo bene. Abbiamo preso un cane e anche casa insieme a Milano, la vedevo come una casa per la nostra famiglia“.

Crisi irreversibile

Ma il rapporto si è incrinato nel corso dei mesi successivi: “Col passare del tempo il rapporto non era al top e abbiamo preso questa casa a Forte Dei Marmi, in cui è cambiato tanto“.

In questa casa è successo questo, sino alla scoperta da parte del ‘Dama’ della relazione tra l’amico e la ex, avvenuta tramite i social: “A fine luglio Giulia dice che è il caso di prendersi una pausa, e Carlo era con noi a Forte Dei Marmi. Io sono venuto a saperlo lunedì tramite le storie anche se qualcosa era già uscita prima. Sai quando hai il sesto senso, ma non vuoi mai ammetterlo a te stesso.

Speravo di sbagliarmi“. Il dj ha confessato di aver scritto alla De Lellis, sfogando tutta la sua amarezza: “Penso che non ci sia più nulla da dire tra me e te. Lei mi ha risposto con cose che secondo me valgono poco. Non c’è più niente da dire. Non so se stanno insieme o se sono innamorati, ma so che si vogliono frequentare“.

“Evidentemente non era un mio amico“

Per quanto riguarda il rapporto con l’amico (ormai ex?) Carlo, Damante ammette di averlo chiamato: “Può succedere nella vita. Io a chi dovevo ho risposto, dicendo che con le fidanzate dei miei amici non riesco, non mi si accende niente.

Evidentemente non era un mio amico, però pace. Io l’ho chiamato e ci siamo detti questa cosa qua“. Ma il rammarico per il ‘Dama’ resta, considerando che i due potrebbero aver tenuto nascosta la cosa per molto più tempo: “Io avrei apprezzato che questa cosa mi venisse detta prima. Ci sono rimasto male, noi eravamo amici da prima che tornassi insieme a Giulia“. Nonostante tutto, dichiara: “Carlo è un bravissimo ragazzo e confido tanto nella sua correttezza. Non auguro a loro il male e spero che stiano veramente bene.

Se lei tornasse, non penso avrebbe più senso“.

