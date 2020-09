Che questo fosse l’anno delle coppie yo-yo che si prendono, si lasciano, poi si riprendono e così via, era ormai chiaro.

C’è una coppia che però sta cercando di mantenere il riserbo più di tutte, ovvero quella di Andrea Damante e Giulia De Lellis: proprio nel loro caso si parla di un possibile terzo incomodo che si sarebbe di recente “infiltrato” tra le due metà della mela.

La crisi dopo il lockdown

I primi sospetti di una crisi tra i due erano arrivati dopo il lockdown e successivamente ad un periodo di vacanza passato insieme.

I due erano tornati a vivere insieme, a lavorare insieme ed addirittura avevano adottato un cagnolino. Insomma, sembrava che tutto andasse a gonfie vele, quando all’improvviso Giulia ha smesso di comparire nelle foto di Andrea e viceversa. Lei ha cominciato a passare il suo tempo solo con la famiglia, mentre lui si è rifugiato in vacanza con gli amici Marco Cartasegna e Ignazio Moser.

Le parole di Giulia De Lellis

Dopo varie insistenze da parte dei fan era arrivata una spiegazione molto criptica da parte di Giulia, che aveva detto nelle stories: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose.

Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere”.

L’indiscrezione di Chi

Ora, è un’indiscrezione su Chi che mette in scena un nuovo attore, ovvero una misteriosa ragazza di nome Martina che avrebbe fatto perdere la testa al dj. L’ipotesi è però già stata smentita, anche in modo decisamente contrariato, dal protagonista della vicenda.

Nelle storie social di Damante è infatti apparso uno screenshot della notizia del presunto nuovo flirt, ed il commento: “Questa volta risparmiatevi tutta questa m**da…questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio…qui nessuno ha nessuno…anzi…quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento”.

Cosa significano le parole di Andrea Damante

Nel non dire nulla, Andrea Damante qualcosa dice comunque: in primis chiarisce che l’amore non è il suo pensiero del momento.

In secundis, spiega di sentirsi assolutamente a posto con la coscienza, in merito a ciò che sarebbe accaduto a Giulia De Lellis, e anzi insinua che dalla parte della ragione, tra i due, sia soprattutto lui.

Il tono è vago e le parole sono criptiche, comunque, ed è impossibile tirare conclusioni certe. Se ci sarà qualcosa da sapere, non resta che attendere i diretti interessati.